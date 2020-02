El ciudadano alemán que dio positivo por coranavirus en La Gomera ya no tiene síntomas

El ciudadano alemán al que se diagnosticó coronavirus la pasada noche se encuentra asintomático, permanece estable y avanza favorablemente en una habitación de características comunes en la zona de aislamiento habilitada en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera. Se prevé por tanto que atraviese la enfermedad en cuestión de días, cuando se le realizaría un nuevo control a cargo del Instituto Carlos III.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en este sentido que “no ha mostrado síntomas febriles” en las últimas horas. Además, ha recalcado que “nos encontramos ante un solo caso” de virus de Wuhan. A esto, el jefe del servicio de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Domingo Núñez, ha sumado que “no recibe una medicación concreta”

Respecto a las cinco personas que le acompañaron en el trayecto desde a Alemania hasta la isla colombina, lo que incluyó dos traslados, uno en avión y otro en ferry, cinco se encuentran también aisladas pero en cuarentena en el centro público y conviven en un mismo espacio a la espera de que se analicen nuevas muestras, se descarte cualquier atisbo dudoso y puedan ser dadas de alta. Todos proceden de la ciudad de Babaria y llegaron a la isla el día 28 de enero según ha informado Torres.

La sexta persona en cuestión, otro de los compañeros de viaje, ha sido aislado en la vivienda vacacional que compartía el grupo en la localidad de Hermigua. Allí realiza acciones cotidianas sin entablar contactos y siendo atendido por profesionales sanitarios.

El día después de confirmarse el primer caso de coronavirus en España ha estado marcado en La Gomera por la tranquilidad según han informado fuentes del Cabildo insular. Varias patrullas de la Guardia Civil han permanecido toda la mañana en el hospital y al menos cuatro agentes han controlado el acceso al centro, donde se puede observar una cinta que impide el paso al ala este.

Por su parte, los residentes gomeros han accedido a las instalaciones con normalidad y en un ambiente sereno en el que algunos de los profesionales sí han mostrado su descontento por la expectación mediática y han destacado “que no se trata de una situación de gravedad”. Los tratamientos y las consultas se han efectuado de manera cotidiana y solo a primera hora de la tarde una mujer que acudía al hospital (ajena a la sospecha) ha optado por emplear una mascarilla. “Si no lo sabes, aquí dentro no te enteras”, ha apuntado otra paciente.

Menos de 24 horas después de la comprobación, los comités ejecutivos y científico del Gobierno de Canarias han arrojado luz sobre el origen del contagio. Fue una ciudadana china que impartía una conferencia en Alemana la que trasladó el virus a un residente en el país germano que a su vez estuvo en contacto con dos de los afectados en La Gomera.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y el jefe de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, comparecieron en rueda de prensa para transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el primer caso de coronavirus en España, detectado en la isla de La Gomera. Torres reslató que “tenemos un solo caso que ha ido yendo a mejor, lo cual es buena noticia”, señaló Torres, incidiendo en que “el resto de personas que han estado en contacto no presentan síntomas, ni siquiera leves”, pese a lo cual “los protocolos, que han funcionado a la perfección, así como la coordinación entre administraciones, van a seguir en marcha”.

El jefe del servicio de Epidemiología del Gobierno de Canarias, Domingo Núñez, destacó que “el caso que ha dado positivo se encuentra en estos momentos asintomático, ni tan siquiera tiene febrícula, así que es una infección que produce cuadros leves”, razón por la que “debemos estar bastante tranquilos”.

Dentro de la explicación del seguimiento que se va a realizar de los casos, Núñez reseñó que “tenemos una descripción exacta de lo que ha hecho esta persona desde que salió desde Tenerife hasta que llegó a su apartamento, para valorar los posibles contactos establecidos y trasmitirles información y los posibles pasos a seguir", haciendo en cualquier caso hincapié en que “no tenemos motivos para pensar que se haya producido ningún contacto de riesgo”.

En todo caso, se trabaja en localizar a las personas que viajaron en los asientos delanteros y traseros del avión en el que voló el ciudadano alemán que ha dado positivo y sus compañeros, aunque se considera bastante improbable el contagio, dado que no se movió de su asiento. Igualmente, en el barco en el que se trasladó a La Gomera, permaneció sentado junto a un ventanal y rodeado de sus compañeros.

El jefe de Epidemiología recordó también que “la sexta persona que venía con el grupo desde Alemania no ha presentado síntomas y continúa en aislamiento domiciliario”, bajo la supervisión de una médico que controla “su evolución, que sigue siendo positiva”.

Durante la rueda de prensa se resaltó el trabajo de coordinación entre las diferentes instituciones llevado a cabo en las últimas 48 horas, informando la consejera Teresa Cruz de que “se producirá una reunión con el Ministerio de Sanidad los primeros días de la próxima semana” y de que se ha constituido un Comité Científico y un Comité Ejecutivo que gestionarán el caso.



Ángel Víctor Torres concluyó destacando que “el Gobierno de Canarias informará de manera permanente”, incidiendo en que “después de siete días de su contagio el paciente evoluciona a mejor y no presente síntomas y las personas con las que ha estado en estrecho contacto han dado negativo”, apostando por “transmitir a la ciudadanía con total rigor y transparencia todo lo que está pasando”.