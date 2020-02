El presidente de Castilla La Mancha visita la casa de su región en Córdoba

El Presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha visitado Córdoba este fin de semana. Lo ha hecho para acudir a un acto organizado por la Casa de Castilla La Mancha en la capital, donde estuvo rodeado de paisanos de su tierra que viven en Córdoba y cargos institucionales como el Consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre; así como la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Ambrosio.

García Page demostró conocer perfectamente la ciudad y dejó claro que cercanía con Andalucía y con la propia Córdoba desde hace muchos años. En un tono distendido, el presidente manchego realizó un discurso cargado de connotaciones históricas y políticas, con referencias al Brexit y al independentismo de los últimos años. "Hoy casi todo el mundo quiere tener una identidad contra alguien y eso es un error. Córdoba y Andalucía, igual que nos ocurre en La Mancha, no queremos separarnos de nadie ni ser más que nadie. La defensa de la unidad de España no es un problema de emoción, sino un problema de igualdad. España, desde la constitución de las autonomías ha ganado mucho con 17 aceleradores. Las señas de identidad castellano-manchegas y andaluzas no están construidas con la base de ser arrojadas contra nadie, pues nuestro planteamiento es unir. Castilla La Mancha puede estar orgullosa porque puede dar ejemplo de que se puede avanzar en muchas cosas sin hacerle mal a nadie, sin arrojarnos medallas ni escudos", comentó García Page, quien este domingo visitará Medina Azahara.