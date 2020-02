Y de postre, un partido de campeonato

La cuesta de enero tiene para la Cultural un último escollo de envergadura: el líder del grupo. Tras siete partidos en el pasado mes, el calendario le guardaba a los blancos otra cita de altura, uno de los partidos más importantes de la liga y con la necesidad de recortar los cuatro puntos que le separan del primer puesto, el objetivo principal, pero no el único. La experiencia vivida el curso anterior ha madurado las urgencias en la sede del Reino, en cuyo interior volverá a librarse una batalla colosal, de diferente corte, pero con un ambiente a la altura de la empresa que afrontarán los leoneses.

El paso por la copa y su doble duelo con dos de los mejores equipos del país frenó el imparable ritmo liguero con el nuevo año del cuadro de Aira, que solo sumó uno de los últimos seis puntos en juego. Y para retomar la senda de la victoria deberá, en primer lugar, revertir su inferioridad del choque de ida donde el Logroñés se impuso con más claridad de lo que reflejó el marcador (3-2). Fue la peor versión coral y como muestra los tres goles encajados. Impropio de un equipo de su perfil.

Héctor Hernández, con sus nuevos colores / CYD Leonesa

En Las Gaunas no participó Andy Kawaya, que será duda hasta minutos antes del partido. Aira jugó al escondite en la previa sin confirmar al belga y sin descartar a Dioni Villalba, aunque por los precedentes y tras la incorporación de Héctor Hernández (este sábado se vistió de corto), todo hace indicar que no habrá riesgos con el ariete malagueño. Kawaya despierta mucho respeto en el banquillo riojano, que ya en el primer duelo utilizó dos laterales izquierdos en su alineación, Paredes e Iñaki, siendo este último uno de los factores de desequilibrio. No son las únicas dudas en los costados. Sin Rubén, sancionado, gana enteros el estreno en el Logroñés del ex culturalista Zelu, que llegó el viernes a su nuevo equipo.

Se dibuja un partido intenso, de pocas florituras y de corte defensivo. Le tocará a la Cultural, por necesidad y por su condición de local, dar un paso al frente y recuperar la senda del gol. En tres de los cuatro partidos recientes (Real Unión, Bilbao Athletic y Valencia) no vio puerta y tendrá enfrente a la mejor defensa del campeonato (16). Sergio Benito ejercerá de abrelatas estrenando titularidad en liga en el Reino de León tratando de ganar la partida a los veteranos Miño, Caneda, Zabaco o Paredes, la primera muralla rojiblanca por detrás de los férreos Andy, Sierra y Olaetxea (Errasti sigue lesionado).

Ander Vitoria es el máximo artillero del Logroñés / UD Logroñés

Con todo, la gran decisión de Aira gira en torno a Sergio Marcos, jugador descansado, pero lejos de su mejor momento; con la claridad que precisan bloques defensivos como el del Logroñés, pero ante el puede diluirse. Además, Eric Montes y Antonio Martínez vienen pisando fuerte y empiezan a pedir paso en liga ahora que terminó su recorrido copero. Por lo que se refiere al resto de fichajes invernales en ambas escuadras, Moreno, Petcoff y Carrique tendrán que esperar su oportunidad.

Al partido de los dos grandes acudirán cerca de 400 riojanos y la afición leonesa en masa, que aún puede aprovechar las ventajosas promociones ofrecidas por la Cultural como gratitud a su apoyo en la inolvidable Copa del Rey de la que se pasa página mirando a un miura que, como indicó Sergio Rodríguez, recela de la presunta fatiga rival. Su Logroñés buscará el golpe de efecto dentro de una inercia ganadora como visitante (solo perdió en Lezama) que puede lanzarle al título parcial, hecho inédito en su corta historia tras haber disputado tres play-offs de ascenso. Ander Vitoria (8) es cabeza de cartel.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Leandro; Aitor, Rodas, Iván González, Castañeda; Alfonso, Sergio Marcos; Kawaya, Menudo, Dani Pichín; Sergio Benito.

UD LOGROÑÉS: Miño; Iago López, Caneda, Zabaco, Paredes; Sierra, Andy, Olaetxea; Ñoño, Vitoria e Iñaki.

ÁRBITRO: De Ena Wolf (Aragón)