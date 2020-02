Entrevista a Julieta Serrano: "Con Pedro y Antonio ha sido como si no hubiera pasado el tiempo, algo mágico"

Tres décadas después de su primera nominación a los Goya, Julieta Serrano (Barcelona, 1933) se hizo a la tercera con la estatuilla de Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en 'Dolor y Gloria'. La actriz decidió participar en la película porque aunque "la vida te va retirando por la edad, por las condiciones físicas, porque no hay tantos papeles. Como todavía tengo ilusión, ¿por qué la voy a matar?"

Julieta ha trabajado con Pedro Almodóvar en numerosas ocasiones. De sus tres nominaciones, dos han sido en películas dirigidas por el cineasta manchego. "Él tiene las cosas muy claras. Nos hicimos amigos, nos reíamos un montón y, en Barcelona, vi sus cortos, que me hicieron muchísima gracia". Y también son tres las ocasiones en las que ha interpretado a la madre de Antonio Banderas en la gran pantalla. "Hacía 27 años que no le veía, pero tiene un carisma y una forma de ser... Igual que Pedro. Ha sido un encuentro muy intenso y delicado entre nosotros, como si no hubiera pasado el tiempo. Fue algo mágico".

Si la filmografía de Julieta es abultada, aún más lo es su carrera en el teatro. Fue el escenario lo que la enamoró, hace ya sesenta años. "El teatro para mí es sagrado. Me siento más libre, más guerrera, y en el cine, me someto más".

Ese amor por el teatro comenzó como una afición. En Barcelona no era posible vivir del teatro y Julieta Serrano lo compaginó con la carrera de dibujo. Pasó por la Escuela de Artes y Oficios. Tuvo el apoyo se su familia para hacer teatro amateur y, más tarde, el destino querría que se convirtiese en su auténtica profesión. "Fui muy buena copista pero mi pasión era el teatro y mi energía se decantaba por ahí".

A pesar de haber vivido diez años con un hombre, a sus 87 años de edad la actriz reconoce que ha sido una persona muy casera y que salía con sus amigos, pero nunca le ha atraído la vida en sociedad. "La soledad tiene dos caras: una muy difícil y otra, cuando la has elegido, que te da mucha paz".