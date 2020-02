La Real empieza a arreglar el 'caso Willian José': pide perdon en un video

Willian José ya ha pedido “perdón” por su injustificable actitud durante estas dos últimas semanas, presionando al club de forma sorprendente y llegando a negarse a jugar un partido oficial con la Real Sociedad. Pero lo ha hecho a su manera. Con un vídeo colgado en las redes sociales del club donostiarra. Y con un discurso en el que, lejos de arrepentirse de lo que hizo, trata de justificarse, sin mucho éxito, intentando convencer de que lo que hizo tenía que hacerlo para intentar “cumplir un sueño” de jugar en la Premier League. El mismo que en noviembre del año pasado declaraba que su intención era cumplir su contrato en la Real hasta 2024, sólo dos meses después su sueño era jugar en Inglaterra. Su discurso suena a vacío, algo forzado por la delicada situación en la que se quedaba, porque realmente su deseo es marcharse de la Real. Y no ha sido capaz, siquiera, de dar la cara públicamente, ha pedido perdón bajo la sobreprotección del club, que ha dado la cara por su jugador de forma lógica, pero que tenía que haberle ‘obligado’ a ser más valiente. La ocasión, y sobre todo una indisciplina tan grave, sí que lo merecía. Y esto no significa que internamente, siguiendo los códigos y normas privados del club, haya recibido el castigo que el brasileño se ha buscado él solito (y muy mal asesorado por sus representantes). También se entiende que desde la Real debían dar carpetazo a ese asunto lo antes posible, para no desviar más la atención con todo lo que le viene encima a la Real en los próximos días, con la salida a Leganés, los cuartos de final de Copa en el Santiago Bernabéu del jueves, y el derbi vasco contra el Athletic del siguiente domingo.

“La verdad es que pido perdón a la afición por todo lo que ha pasado los últimos días. Muchas cosas han pasado y tengo que pedirlo a la afición, mis compañeros, al entrenador también, que me están apoyando. Veía que era una oportunidad muy buena para mí de salir y jugar la Champions en un equipo de la Premier”, ha comenzado el brasileño. Se queda pero a regañadientes, porque su sueño está claro. “Tengo sueño de jugar en la Premier. No lo he conseguido, pero estoy muy contento. Estoy siempre agradecido a la Real por todo lo que ha dado por mí, por lo que ha apostado y ahora sólo tengo que trabajar como vengo trabajando las dos últimas semanas para conseguir mi espacio", añade el brasileño.

Profesionalidad en Zubieta no se le puede negar al brasileño. Entrena como uno más. Sin dejarse nada en el vestuario, lo reconoce hasta Imanol, el entrenador realista. Lo del compromiso es más dudoso. Quedó claro con su decisión de no jugar contra el Espanyol en Copa. También con su intención clara de marcharse al Tottenham. Y más ahora con sus palabras. Quería salir, y si se queda es porque la Real se mostró inflexible en su postura y no hubo acuerdo con el Tottenham, que no llegó a apostar de verdad por su fichaje. Y punto. Al menos, Willian José no pone excusas y reconoce la evidencia sin rodeos, ni paños calientes. Sin excusas. Se negó a jugar un partido oficial con la Real, algo que no se había visto en este club. Tratar de explicarlo es otra cosa. "Yo les dije que no iba convocado ante el Espanyol. No sé si fue la mejor decisión, pero era lo que pensé en el momento. Tenía mucha información en la cabeza y acabé diciéndoselo al presidente, que no tenía la cabeza para ir al partido. Pido perdón a todos por lo sucedido y ahora, a seguir trabajando cada día para volver a coger la confianza de la gente", dice con tono de arrepentimiento. No es fácil justificar lo que hizo. Realmente no tiene justificación. Asegura que fue su decisión, pero la realidad es que su entorno fue el que no le aconsejó correctamente, esperando una reacción diferente de la Real, que ante esa presión se esperaba que hubiera sido más flexible en su postura. La Real no cedió. Y por eso ahora Willian José se encuentra en una tesitura tan delicada, con seis meses por delante en la Real, en los que hay mucho en juego.

Precisamente, a la segunda parte del presente curso mira el brasileño con un discurso que compraríamos todos, de no ser porque Willian José no quería disputarlo con la Real, su intención era vivirlo en Londres, tal y como ha reconocido aludiendo a ese sueño inglés que asegura tener. “La temporada que estamos haciendo es una temporada ilusionante, ahora tenemos los cuartos de Copa contra el Madrid, que es muy difícil. Tenemos que estar todos en la misma dinámica y concentración para ir allí y conseguir la victoria", dice el brasileño.

Como es lógico tiene que dirigirse a la afición de la Real, esa a la que debe volver a ganarse y que habrá que ver cómo reacciona cuando pise de nuevo el césped de Anoeta, aunque sus primeras palabras para los seguidores realistas son ambiguas, porque se pone también como víctima cuando todo lo que ha ocurrido, aunque suene duro decirlo así c ha sido por su culpa. “No sólo la afición sino yo también estoy dolido. Ha sido las dos últimas semanas muy dolorosas para mí, mi mujer y mi familia”, señala. Nadie lo duda. Han sido días complicados para su gente, como es lógico. Pero nada habría pasado si él hubiera hecho bien las cosas. Y luego da la clave para volver a ser un ídolo en Anoeta. “Sólo tengo que seguir trabajando muy duro y seguir ayudando a mis compañeros marcando goles y dando alegrías a la afición y que ellos vuelvan a corear mi nombre en Anoeta, sería una felicidad inmensa". También tiene palabras para su entrenador, Imanol Alguacil. “Me ha apoyado en todo momento, igual que mis compañeros, que me apoyan aquí en Zubieta”, dice. Razón no le falta. El oriotarra se ha mordido la lengua públicamente cuando se ha sentido tremendamente decepcionado con Willian José. Pero ni una palabra más alta que otra en rueda de prensa. Ahora el brasileño tiene que responderle. Se lo debe. Eso tiene ganado Imanol. Ha sido inteligente. Pero en las altas esferas del club también están cansados de la forma de actuar del brasileño y su entorno. Y este episodio es la gota que colma el vaso. Han defendido los intereses de la Real por encima de todo, pero si esta vez no ha salido, tienen claro que en verano será el momento de colocarlo en el mercado y conseguir el mayor rendimiento posible de su venta. Salvo sorpresa grande, es lo que pasará a partir de junio. La historia de Willian José en la Real, con todo esto que ha ocurrido en enero, tiene fecha de caducidad. Hasta entonces, la Real debe volver a ganarle para la causa, que hay mucho en juego. Con este vídeo ya ha empezado a intentarlo.