Ribó respalda la decisión de Pere Fuset de no dimitir

Continúan las reacciones tras conocerse que el concejal de cultura festiva del Ayuntamiento de València, Pere Fuset, se sentará en el banquillo de los acusados por el accidente mortal de un trabajador durante el montaje de las gradas de la Feria de Julio de 2017 en los jardines de Viveros. El pasado viernes Fuset descartaba presentar su dimisión, tal y como insisten en pedir desde los partidos de la oposición. Una postura (la de no dimitir) que ha defendido esta sábado el alcalde Joan Ribó.

Asegura que el accidente fue lamentable, pero que el caso no tiene nada que ver con corrupción. En Compromís dice que tienen claro cómo actuar frente a casos evidentes de corrupción, pero no en el que acontece. Ante todo, prefieren esperar a que hable la justicia.

Por su parte, desde el PSPV en el Ayuntamiento, la vicealcaldesa Sandra Gómez cree que este no es un tema que le incumba ni a su partido ni a ella misma, y prefiere dedicar todos sus esfuerzos a la sesión de reuniones del gobierno del Rialto de este sábado en el Palacio de Congresos.

Mientras tanto, la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, dice estar perpleja y sorprendida por la no dimisión del concejal. Critica que en Compromís hayan establecido la "línea Fuset", que cada uno marca como más le interesa y que "no tiene nada que ver con lo que han exigido en los últimos años". Dice que esperaba más del partido, esperaba que el concejal dimitiera, y ahora avisa al gobierno de que ya no pueden exigir nada al resto de formaciones, y que no se olviden nunca más de la presunción de inocencia.