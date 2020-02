Premios Oh! 2020

Bien concurrido el Teatro Jovellanos de Gijón, acogía este viernes 31 de enero la gala de entrega de los premios del teatro profesional asturiano. El jurado de los Oh! destacaba entre las 151 candidaturas de 14 compañías, las propuestas de "Escenapache", como mejor espectáculo y a Sergio Gayol desde "Teatro del Cuervo" con el galardón a la mejor dirección con "Bojiganga". El "Niue, Under the Coconuts" nacida de la pluma de Maxi Rodríguez (Escenapache) se hizo además con el Oh! a la mejor autoría.

"Bojiganga" era destacada con otras 4 estatuíllas, las de mejor producción, indumentaria, escenografía.

La actriz Laura Piquero hija del periodista Alberto Piquero fallecido este año y a quien se recordó en la gala junto al actor Silvino Torre, recibió el galardón a la mejor intérprete femenina por su protagonista en "Corín Tellado", propuesta que ganó el premio al mejor diseño de iluminación.

El de mejor espectáculo para la infancia se lo llevó la compañía "Luz, micro y punto" por "Celeste", que también se hizo con el premio a la mejor composición original. Pablo Dávila obtuvo la estatuilla al mejor intérprete masculino por "Memento Vivere", de "Higiénico Papel". El "Oh!" de honor fue para "Danza Xixón" dos décadas de revitalización del teatro del movimiento . "La cultura es un derecho, no una opción", aseguraron Marián Osácar y Humberto Fernández.

La gala de los Oh! está organizada por EscenAsturias. Y la entrega, con once ediciones, fue presentada por Nerea Vázquez y Pedro Durán.

En A vivir que son dos días Asturias entrevistamos al presidente de la asociación que reúne a las compañías profesionales de las artes escénicas asturianas, organizadores de los premios. Luis Alija exigía en la gala y también ante los micrófonos de la Cadena Ser algo más que buenas palabras por parte del Principado y mirar hacia el apoyo al sector que se ofrece desde otras comunidades.

Dejamos la entrevista completa.