La UD Las Palmas no encuentra el camino en Riazor

La UD Las Palmas no pudo terminar con la mala dinámica de las últimas semanas y sufrió una nueva derrota en su visita a Riazor (2-1). El conjunto de Pepe Mel se marchó al descanso con desventaja, merced al tanto de Sabin Merino. Tras la reanudación, Somma, en propia puerta, dio la igualada a los amarillos, pero Bóveda se encargó de evitar que los grancanarios puntuaran frente a un enrachado RC Deportivo de la Coruña.

Los dos equipos afrontaron el partido en dinámicas opuestas y Las Palmas, que había enlazado seis encuentros (cinco de Liga) sin ganar, apostó en Riazor por el mismo sistema que el Deportivo, que llegaba al choque al alza tras cinco victorias seguidas.



Pepe Mel, silbado en su regreso a Riazor cuando su nombre se escuchó por megafonía, jugó con línea de cinco y el Deportivo retocó un poco el esquema por la banda izquierda, con Mollejo más como extremo que como carrilero.



El equipo canario se sintió cómodo en el inicio del encuentro e inquietó al Deportivo, pero le perdonó. Tana probó a Dani Giménez con un disparo desde la frontal que atajó en dos tiempos el portero y el exdeportivista Rubén Castro no definió en dos ocasiones claras, una a centro de Srnic cuando tenía todo a su favor para marcar.



El Deportivo, con la suerte de cara, no tuvo clemencia. Mollejo y Çolak forzaron una mano de Eric Curbelo a los 18 minutos y esa falta escorada la convirtieron en gol Aketxe, con un centro medido, y Sabin Merino, que remató en el primer palo. El delantero vasco ha convertido casi todo lo que ha tocado desde su debut como blanquiazul. Va a gol por partido.



El tanto tranquilizó a los blanquiazules y Mel volvió a meter a los suyos en el encuentro con un cambio de jugadores y de sistema, con la entrada del colombiano Narváez por Eric Curbelo y el esquema 4-2-3-1. Antes del descanso, el uruguayo Mauricio Lemos obligó a Dani Giménez a volar para sacar el esférico de una escuadra.



Las Palmas monopolizó el balón en la segunda parte, Pedri dio sentido a su juego en la línea de tres cuartos y Dani Giménez tuvo que responder nuevamente a un disparo lejano de Tana (m.62).



El Deportivo esperó y contraatacó, pero sin acierto. Sabin Merino no pudo transformar una aparición de Gaku Shibasaki (m.64) y el japonés tampoco tuvo precisión segundos después.



Las Palmas se tomó la revancha del primer periodo y encontró el empate con un gol en propia meta de Somma cuando intentaba despejar el balón en el área.



El conjunto canario se conformó con el empate, frenó el juego después de igualar el marcador y recibió el castigo cuando quedaban dieciséis minutos con una jugada colectiva del Deportivo que acabó con un cabezazo de Eneko Bóveda, libre de marca, en el segundo palo a centro de Víctor Mollejo desde la línea de fondo.



Las Palmas volvió a adueñarse del esférico y el Deportivo, replegado, se defendió para mantener la ventaja y sumar su sexta victoria consecutiva, que le aleja de las posiciones de descenso y hasta le permite soñar.



2 RC DEPORTIVO: Dani Giménez; Bóveda, Mujaid, Somma, Montero (Bergantiños, m.63), Mollejo; Peru Nolaskoain, Gaku Shibasaki; Aketxe (Vicente Gómez, m.86), Sabin Merino (Beauvue, m.70) y Emre Çolak.



1 UD LAS PALMAS: Valles; Srnic, Aythami, Lemos, Eric Curbelo (Narváez, m.32), De la Bella; Fede Varela (Kirian, m.86), Ruiz de Galarreta, Pedri; Tana y Rubén Castro (Pablo Haro, m.78).



ÁRBITRO: Moreno Aragón (Comité Madrileño). Mostró amarilla a Eric Curbelo (m.18), De la Bella (m.63) y Srnic (m.89), de la UD Las Palmas; y a Fernando Vázquez (m.74), entrenador del Deportivo.

GOLES: 0-1, M.18: Sabin Merino. 1-1, M.67: Somma, en propia meta. 2-1, M.74: Bóveda.



INCIDENCIAS: Partido de la vigésima sexta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Abanca-Riazor ante 27.151 aficionados.