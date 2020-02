"El éxito de Castorcitos es el equipazo que tenemos"

La noche fue larga para Los Castorcitos y el día después es también de celebración. No es para menos. La infantil que dirige Ángel Cabrera flanqueado de un auténtico 'Dream Team' -Josua Benítez, Iván Cairós, Yone Expósito y Óscar Gómez- acaba de conquistar cuarto Primero de Interpretación en cinco años. Una hegemonía pocas veces vista en el concurso de la cantera, donde han marcado una época.

"Todavía no lo acabamos de asimilar", afirma el director. "Todo el mundo salió contento; nos bajamos del escenario súper felices y eso era lo importante, que el trabajo de tantos meses se viese refrendado en el Recinto", cuenta.

Ya son cuatro concursos ganados en el último lustro, con la única excepción del 2018, que fue de Rebobinados. "El primero de todos fue más inesperado, porque veníamos de quedar en el puesto 11 un año antes. Esta vez todo el mundo todo el mundo nos ponía en sus quinielas y nos decías que estaba entre nosotros o Mamelones... Lo principal es divertirse y que los niños se diviertan también, pero ganar el concurso de nuevo es una recompensa enorme al sacrificio de tantos meses", añade Cabrera.

La imagen de Ángel al frente de la fila ya se ha convertido en un clásico del concurso. Su carisma y su capacidad de liderazgo es indiscutible. "A lo mejor hay gente que piensa que es fácil. Pero yo, sinceramente, veía muy lejos la opción de repetir un Primero; ganar cuatro en cinco años es una pasada", afirma.

Los Castorcitos lograron un triunfo justo que también podía haber sido para Los Mamelones, las dos murgas sobresalientes del último día. Enamoraron con una canción dedicada a los colores, que identificaron con estados de ánimo; y en un segundo tema donde se cubrieron con papel burbuja. "La idea la teníamos de un año antes pero no la acabamos de sacar. Nos habíamos forrado de periódicos, con globos... y esta vez fue de niños burbuja. Pensamos que gustaría... y gustó. Y el primer tema salió de una película", apunta.

A sus 30 años, Ángel no sabe si continuar o salir por la puerta grande. "Ya me lo pensaré, pero en todo caso seguiré vinculado a Castorcitos porque esta es mi murga. Siento que mi etapa en infantiles se está acabando y no sé si me retiraré o continuaré un año más. Cuando lo deje, descansaré un poquito, que ya toca", admite en medio de la fiesta.

Para Ángel y los demás, el secreto es trabajar unidos. "Nos llevamos súper bien; para mí el éxito es el equipazo que tenemos. Mucha gente dice que si Josua, que si Yone, que si yo... pero la clave es que nos complementamos súper bien. De hecho, incluso el tema de las burbujas un mes antes no teníamos la idea de cómo hacerlo. Y lo cambiamos entre todos para meter este final".

Los ensayos comenzaron en noviembre, recuerda otro de los bastiones del plantel, Josua Benítez. "Los niños estaban muy, muy preparados... y por esa parte estaba tranquilo. Hemos trabajado muchísimo". Y se ha notado. Los Castorcitos alarga su hegemonía.