El PSOE abre con los empresarios una ronda de consultas sobre el mapa local de ruidos

El PSOE de Algeciras ha abierto con empresarios de locales de ocio una ronda de consultas sobre el proyecto de Mapa Estratégico de Ruidos de la ciudad que el pleno municipal aprobó inicialmente, con los votos de la derecha, el pasado viernes.

Los dueños y gestores de los locales, principalmente de la zona centro, ven con preocupación los primeros resultados del mapa, que cataloga como puntos de conflicto todas las zonas donde se ubican sus negocios. La preocupación de estos empresarios es mayor por la falta de información que sufren, debido al silencio y la falta de atención que tiene el gobierno local del PP hacia ellos, según han trasladado ellos mismos a los socialistas.

“Sabemos que el PP no practica la participación ciudadana en estos casos, como en otros, pero nosotros vamos a escuchar a todos los que pueden sentirse afectados cuando se elabora este mapa de ruidos. De haberlo hecho bien, el PP de Landaluce le podría haber ahorrado a estos empresarios y otros colectivos algunas incertidumbres”, afirma el concejal del PSOE, Jesús Pascual.

El Mapa Estratégico de Ruidos se someterá a información pública a partir de su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia. Tras este periodo de alegaciones y su aprobación definitiva, también quedará por elaborar los planes de acción en cada una de las zonas de riesgo.

“El Aquí mando yo de Landaluce, que no quiere escuchar si no es para que le halaguen, lo están notando para mal muchos empresarios de locales de ocio. No solo cuando se prepara el Mapa de Ruidos, sino también en la aplicación de otras normas que pueden ayudar a desarrollar sus negocios”, declara Jesús Pascual.

Los socialistas, tras su primera reunión con los empresarios, que piensan constituir una asociación, mantendrán contactos con otros colectivos afectados por el Mapa de Ruidos, como son vecinos y grupos ecologistas.