España conservará el derecho a veto sobre Gibraltar en las negociaciones de la UE con Reino Unido

Las directrices negociadoras de la Comisión Europea para la futura relación entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido tras la salida de este país del bloque comunitario mantienen el veto de España a acuerdos sobre Gibraltar, el cual ya se había fijado en el de retirada.

El documento de las bases negociadoras, publicado este lunes por la Comisión Europea, señala que "Gibraltar no estará incluido en la aplicación territorial de los acuerdos entre la UE y el Reino Unido" y que, en el caso de cerrarse acuerdos por separado para regular la situación de este territorio tercero, estos requerirán "acuerdo previo de España".

Así lo confirmó también el negociador jefe europeo, Michel Barnier, en la rueda de prensa en la que presentó las directrices negociadoras. "La aplicación territorial de cualquier acuerdo que negociemos, que sea parte de este mandato, no incluye al territorio de Gibraltar. Esto no excluye discusiones bilaterales paralelas entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar", señaló.

Ya que la negociación de los próximos meses no incluirá a Gibraltar, en una futura mesa de negociación "separada y paralela" para tratar la relación con este territorio se sentarían el Reino Unido y la UE, pero España deberá estar "involucrada" y "dar su acuerdo a todos los elementos en un acuerdo específico sobre Gibraltar".

"Tendremos una mesa específica paralela entre la UE y el Reino Unido, pero España tendrá que dar su acuerdo previo a cada capítulo", subrayó Barnier.

La Comisión Europea aún no ha publicado el mandato para esta negociación, pero fuentes comunitarias confían en que pueda plantearse en los próximos meses y cerrarse antes del 1 de enero de 2021 para evitar una situación de divorcio duro en una frontera clave para la parte española de la región y el propio Peñón.

El acuerdo se basaría en las conversaciones previas que están manteniendo España y el Reino Unido de forma bilateral ya desde antes de la salida formal británica del bloque comunitario.

Las fuentes asumen también que es probable que España pueda estar incluida de forma directa en esa futura negociación vía la propia Comisión Europea, pero advierten de que no sería obligatoria su presencia en la mesa.

Cuando en noviembre de 2018 los Veintisiete dieron el visto bueno al primer acuerdo del Brexit que pactaron Bruselas y el Gobierno de la ex primera ministra británica Theresa May, se incluyó también una declaración para aclarar el alcance territorial de futuros acuerdos sobre Gibraltar, un capítulo que no cambió al renegociarse el tratado con la llegada de Boris Johnson.

"Sin perjuicio de las competencias de la Unión y en total respeto con la integridad territorial de sus Estados miembros (...), los acuerdos separados requerirán un acuerdo previo de España", afirmaba la declaración.

En su momento, el Gobierno español consideró estas aclaraciones como un "triple blindaje institucional" que reforzaba la posición de España en torno a las negociaciones futuras en relación con Gibraltar.