Se cortó la racha

Cat&Rest Intragás-Clima CDP frenó su gran racha de resultados, este fin de semana en el pabellón “Ángel Nieto” de Zamora; algo que tendría que llegar antes o después y que no debe empañar el registro de 7 victorias consecutivas que ni el más optimista podría imaginar. Comenzaba después de una derrota en un derby castellano y leonés (ante UBU Tizona) y finaliza en otro.

En cualquier caso, resultó un choque complicado, donde los locales salieron enchufados a la pista y pusieron tierra de por medio rápido. A partir de ahí el equipo berciano intentó reaccionar y se metió en el partido manteniéndose las fuerzas equilibradas y la distancia en el entorno de los diez puntos. Innova CHEF controló los arreones de un equipo berciano que, después de tener dificultades las últimas semanas a nivel de bajas por diversos motivos en los entrenamientos, vio cómo Kerwin Smith se lesionaba en una de sus rodillas en la última acción antes del descanso, con lo que la merma en el juego interior fue más considerable aún de lo que ya estaba.

Lo mejor del partido fue que se salvó el average particular (en el “Lydia Valentín” Ciudad de Ponferrada ganó por 14 puntos) y que el equipo berciano mantiene todas las opciones de meterse en el grupo A1 por el ascenso a LEB Oro.

SALIDA EN TROMBA DE INNOVA CHEF PARA IRSE PRONTO POR ENCIMA DE LOS DIEZ PUNTOS

Los zamoranos salieron muy metidos al partido sabedores de que sus opciones de meterse también en el grupo “A1” pasaban por ganar. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el artillero local, Bryce Canda castigaba el aro berciano repetidas veces y él sólo anotaba 8 puntos en apenas tres minutos dentro del 11-2 de salida que obligó a David Barrio a pedir rápidamente su primer Tiempo Muerto.

Las fuerzas se equilibrarían desde ese momento y tras canasta del base americano Anthony Libroia, era Sean McDonnell el que frenaba la racha zamorana con un triple (15-5). El de Encinitas emergía como guía en el ataque de Cat&Rest Intragás-Clima CDP, pero de nuevo el equipo local intentaba un nuevo despegue y endosaba otro 7-0 de renta tras triple de Unai Mendicote y dos canastas del Okonkwo e Iza para poner la máxima renta del cuarto (24-8) y superando incluso el average que tenía a su favor el equipo berciano.

Un triple de “Andy” Ramírez minimizaría daños y cerraría el cuarto con un 24-11 en el marcador.

CIUDAD DE PONFERRADA SE ACERCA A 6 PUNTOS, PERO ZAMORA VUELVE A DISTANCIARSE ANTES DEL DESCANSO

Cat&Rest Intragás-Clima CDP se había ido a la lona en el primer asalto, pero estaba de pie y con ganas de dar la batalla. Precisamente el base madrileño se erigía en el segundo cuarto como el principal estilete de los bercianos y dos triples suyos acercaban de salida a los bercianos a siete puntos (24-17).

El choque se convertiría en ese momento en un duelo entre los que el sábado vestían de verde por acercarse y los zamoranos por aguantar el envite y mantener unas diferencias que estuvieron entorno a los diez puntos. Eran los exteriores bercianos los que mantenían la aportación ofensiva ante las dificultades que estaban teniendo los interiores. Buenos minutos de Luis Ferrando y Dani Stefanuto, mientras que por los locales empezaba a aparecer su principal referencia en la pintura, Ryan Nicholas.

Así todo, sendas canastas de Kerwin Smith y “Andy” Ramírez reducían la desventaja a los seis puntos a falta de apenas un minuto y medio para el descanso (40-34), lo que provocaba que el técnico local, Saulo Hernández, pidiese tiempo muerto.

Con todo, Innova CHEF volvía a la pista endosando otro 6-0 para cerrar el segundo cuarto y neutralizando todo el esfuerzo berciano por acercarse en el marcador. Primero una canasta de Anthony Libroia, seguida de una pérdida de balón de Rafa Casanova y dos tiros libres anotados por Javier Beltrán y concluido por un lanzamiento errado de Kerwin Smith, mientras que Okonkwo cerraba el periodo con un 46-34 en el marcador que suponía un excesivo castigo después de que Ciudad de Ponferrada hubiese logrado reducir distancias poco a poco.

Pero la peor noticia no estaba ahí, si no en el hecho de que el poste tejano de Cat&Rest Intragás-Clima CDP se lesionaba en la última acción saliendo a vestuarios cojeando en una de sus rodillas y no pudiendo volver a participar… Importante hándicap para un equipo que llevaba ya varios partidos con el juego interior bastante limitado de por sí.

LAS RENTAS SE MANTIENEN HASTA EL FINAL CON UN DUELO POR EL AVERAGE PARTICULAR

Sin duda perder a Kerwin Smith era un golpe importante a corto plazo para las aspiraciones de poder remontar el partido. Ciudad de Ponferrada seguiría planteando batalla pero con los zamoranos controlando perfectamente las rentas en el marcador.

De hecho, en el tercer cuarto se tardó casi tres minutos en que se moviese el tanteo con una canasta de Sean McDonnell. No fue tampoco el mejor día en los porcentajes de acierto en el tiro, por lo que las opciones se iban restando y el choque continuaba en un bucle continuo, ya que tan pronto se iban los locales hacia los doce puntos, tan pronto se reducía la distancia a los 8 en un periodo donde apareció en la anotación Taévaunn Prince.

En los instantes finales del periodo, de nuevo Innova CHEF igualaba el average particular después de un triple de Anthony Libroia (60-46), aunque la respuesta llegaría inmediatamente con otro de Sean McDonnel. Un mate de Walter Cabral serviría para cerrar el tercer cuarto con un 62-49 en el marcador.

A partir de ahí el equipo local se vio más cerca de pelear la meta de superar los 14 puntos de diferencia que peligrar su victoria. Más aún después de una canasta y dos tiros libres de Ryan Nicholas que pondrían la máxima renta de +17 de salida en el último cuarto (66-49).

Rafa Casanova respondía con un triple y después de varias acciones erradas por parte de uno y otro equipo, Sean McDonnell machacaba el aro para acercar al equipo a doce puntos (66-54). Quedaba aún mucho encuentro por delante y en esa fase del partido las defensas se estaban imponiendo a los ataques, sin lograr sumar en el marcador.

Pasada la mitad del cuarto, dos tiros libres de “Andy” volvían a poner el tanteo en la barrera de los diez puntos (66-56) cerrando un parcial de 0-7, manteniéndose el equilibrio nuevamente en esas rentas, ya que una canasta zamorana por lo general era respondida por otra berciana que, aunque lo intentó hasta el final, tampoco encontró fuerzas para hacer peligrar el triunfo zamorano. Más aún después de un mate de Walter Cabral que ponía el 72-60 a falta de apenas dos minutos para el final, tras el cual David Barrio solicitaba tiempo muerto.

Después de una técnica señalada a Luis Ferrando y el tiro libre anotado por los locales, el base valenciano anotaría para poner el 73-62. Bryce Canda anotaría y en el último minuto, después de una pérdida de Prince, Cabral sumaría uno de sus tiros libres para igualar el average con apenas 30 segundos por delante (76-62).

El duelo se tornó vibrante en esta fase por dicho reto. “Andy” Ramírez sacaría la falta personal y anotaría uno de sus tiros libres (76-63). Los locales errarían su ataque y el base esloveno Ziga Samar cometería una antideportiva sobre “Andy”, quien volvería a sumar uno de sus tiros libres.

Tras el tiempo muerto solicitado por David Barrio, rápidamente Innova CHEF hacía falta sobre Taévaunn Prince para que no corriese el tiempo y el canadiense anotaba ambos lanzamientos (76-66), tras los cuales quien paraba el partido era Saulo Hernández.

Y en la siguiente acción el que ponía más picante al reto del average era Bryce Canda anotando un triple (79-66), provocando otro tiempo muerto de David Barrio. En el saque de banda se señalaba una técnica a Anthony Libroia por estar saltando para dificultar la puesta en marcha del balón y el tiro libre era sumado por Prince.

Y en la posesión berciana, rápidamente quien recibía falta era “Andy” Ramírez, quien volvía a sumar uno de sus lanzamientos (79-68). Tras el último tiempo muerto solicitado por Innova CHEF, Prince cometía rápidamente falta personal, con lo que se agotaba la opción de poder anotar un triple.

Libroia anotaba el primero de los lanzamientos, mientras que tras errar el segundo, se escapaba el balón de las manos a Walter Cabral (que podría haber dado más pimienta al final del choque) y el rebote iba a parar a Sean McDonnell quien volvería recibir falta para anotar el primero de sus lanzamientos con el que se cerraba el partido en el 80-69 definitivo, después de unos últimos 30 segundos eternos.

“SABÍAMOS QUE NO LLEGÁBAMOS EN LAS MEJORES CONDICIONES”

Al acabar el partido, David Barrio relativizaba la trascendencia de la derrota, siendo la peor noticia de todas la lesión de Kerwin Smith al filo del descanso: “estamos a la espera de que le realicen las pruebas para ver si se queda en un susto o debe quedarse más tiempo de baja en un jugador que cada jornada estaba mejor y al que necesitamos para poder sumar la victoria que nos falta”.

Sobre el encuentro disputado en el “Ángel Nieto”, el técnico de Cat&Rest Intragás-Clima CDP achacaba el hecho de que al equipo le costase entrar en el partido a las condiciones en que se lleva entrenando (con numerosas bajas entre lesiones, molestias, procesos víricos, etc.) desde el partido de Logroño: “llevamos tres semanas un poco complicadas que, aunque afrontamos los partidos con confianza debido a la buena racha de resultados y de juego del equipo. Sabíamos que no llegábamos en las mejores condiciones para afrontar un partido muy difícil y así ha sido”.

No obstante, el entrenador vallisoletano destaca el hecho de que “hemos sido capaces de engancharnos al partido pese al mal primer cuarto que hemos hecho”. El equipo llegó a ponerse a seis puntos apenas un minuto y medio antes del descanso, “pero la lesión de Kerwin Smith ha hecho que las cosas se complicasen más, debido a la escasa rotación interior. El estar cortos de efectivos en el juego interior ha hecho que, pese a los intentos de acercarnos en el marcador, han sido capaces de cortar la remontada”.

David Barrio señala como nota más positiva haber salvado el average particular con Innova CHEF, después de un último medio minuto eterno, pero aclara que “no creemos que tenga mucha importancia, sí ojalá para la segunda fase porque los dos equipos estemos arriba, pero no para triples empates, ya que no pensamos que se dé la situación de un empate sólo entre nosotros dos y que uno se quede fuera por nuestro average particular”.

El entrenador de Ciudad de Ponferrada tampoco quiso olvidarse del magnífico “apoyo de la afición de Ciudad de Ponferrada desplazada a Zamora, han hecho que nos sintamos como en casa y el ambiente vivido en el Ángel Nieto ha sido muy bonito, con las dos aficiones animando con deportividad”.

Y en este sentido quiso reivindicar una mayor conexión entre los equipos de Castilla y León: “es importante que los clubes pertenecientes a la misma federación nos apoyemos y que cuanto más arriba estemos todos, mejor, con desplazamientos más cortos”.

Como conclusión, remarcó que “el derby ha sido un buen partido de baloncesto. La lástima es que se haya cortado la racha de siete victorias consecutivas, aunque sabíamos que una derrota iba a llegar en cualquier momento”.

ÚLTIMO PARTIDO EN CASA CONTRA IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA

Obviamente, la derrota en Zamora hace que Cat&Rest Intragás-Clima CDP aún no tenga la clasificación asegurada para el grupo “A1” en la segunda fase. Quedan dos jornadas, donde hay que sacar una victoria sin depender de otras posibles combinaciones.

Quien más y quien menos ya está dedicando tiempo a los enfrentamientos directos y averages particulares, e incluso “triples” que pueden decidir finalmente el hecho de meterse o no con los mejores. Sin embargo, son tantos los equipos implicados (hasta siete para tres plazas) que hacer cábalas a estas alturas es completamente irreal.

Así pues, empleando un axioma popularizado por el “Cholo” Simeone, no debemos mirar más allá del próximo partido y centrarnos en un potente rival como es Igualatorio Cantabria Estela, que probablemente tenga la mejor plantilla del grupo y actualmente es el segundo clasificado a un triunfo del líder, UBU Tizona.

A estas alturas, la prioridad para David Barrio es “ver si recuperamos a la gente lesionada, para ampliar la rotación porque tenemos dos partidos muy complicados contra Estela en casa y el último partido en Algeciras, que muy probablemente llegarán con opciones de meterse”.

El choque se disputará en el “Lydia Valentín” el próximo sábado, 8 de febrero, a las 20:00 h., ya en horario unificado para todos los partidos de la jornada.

INNOVA CHEF (24+22+16+18): Anthony Libroia (10), Bryce Canda (18), Javier Beltrán (5), Ryan Nicholas (15) y Nnamdi Onkonkwo (13) -cinco inicial- luego Walter Cabral (9), Ziga Samar (0), Unai Mendicote (5), Ziga Samar (0), Mads Bonde (3), Christopher Iza (2) y Alberto Jarillo (0).

CAT&REST INTRAGÁS-CLIMA CDP (11+23+15+20): Luis Ferrando (10), Dani Stefanuto (5), Taévaunn Prince (14), Sean McDonell (16) y Kerwin Smith (2) -cinco inicial- luego “Andy” Ramírez (18), Diego Soárez (0), Rafa Casanova (4) y Víctor Pérez (0).

ÁRBITROS: Pinela García (Castilla y León) y Álvarez-Ossorio Varela (Galicia). Señalaron faltas antideportivas a Walter Cabral (min. 28) y Ziga Samar (min. 40), y técnicas al banquillo de Innova CHEF (min. 36), Luis Ferrando (min. 38) y a Anthony Libroia (min.40). Eliminado por personales, Anthony Libroia (min. 40).

PARCIALES: 13-5 (5’), 24-11 (10’), 31-23 (15’), 46-34 (descanso), 51-40 (25’), 62-49 (30’), 66-54 (35’) y 80-69 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 20 del grupo “Oeste” de LEB Plata disputado en el pabellón “Ángel Nieto” de Zamora. Lleno en la grada principal de la instalación con la presencia de cerca de un centenar de espectadores bercianos.