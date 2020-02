Sanitarios y vecinos piden la apertura inmediata del PAC en el Divino Valles

Profesionales sanitarios y vecinos 'claman' a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para que abra de forma inmediata las urgencias de Atención Primaria en el Divino Valles, ante las condiciones 'inasumibles' en que se prestará este servicio únicamente en el centro de salud de San Agustín a partir de este 3 de febrero, cuando estaba previsto poner en marcha el Punto de Atención Continuada (PAC) en el antiguo hospital provincial. La asistencia solo en un centro, con 3 médicos y 3 enfermeras haciendo el trabajo que antes hacían 5 facultativos y 4 enfermeras, puede tener 'consecuencias imprevisibles', sostiene el portavoz del equipo de profesionales de urgencias de Atención Primaria, Juan Jesús Fernández, que apela a la consejera Verónica Casado, como autoridad y como médico, a que permita desarrollar su trabajo en el nuevo espacio habilitado en el Divino Valles desde esta misma semana, sin esperar a convertirlo en centro de alta resolución, algo que ve improbable a corto plazo.

Por su parte, desde la Asociación de vecinos de Fuentecillas y San Pedro de la Fuente aseguran sentirse engañados por la propia consejera que les trasladó en una reunión las bondades de unificar las urgencias en el Divino Valles, aunque otros colectivos vecinales discreparan. El portavoz de esta asociación de la zona oeste de la ciudad, Javier Albo, lamenta la actitud errática de las autoridades sanitarias que acaban pagando los ciudadanos, recibiendo una atención deficitaria de las urgencias médicas.

El portavoz de los profesionales recuerda que la Inspección de Trabajo advirtió de que se imcumplía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el PAC de Gamonal, pero también en San Agustín, y no se han adoptado sus requerimientos donde ahora se trabajará como único Punto de Atención Continuada de la ciudad. En el escrito dirigido a la consejera hablan de 'desaliento y frustración' del personal, que casi 'implora' el traslado al Divino Valles. Los vecinos de Fuentecillas y San Pedro de la Fuente admiten que el problema es la falta de médicos y las jubilaciones previstas agravarán el problema pero defienden el trabajo hecho por el equipo de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, que ha logrado fidelizar a 25 profesionales que se marchaban fuera de la provincia, asegura Javier Albo. Un equipo cuyo gerente y directora médica han anunciado su dimisión.

Lo último confirmado por la Consejería de Sanidad es que no abrirá de momento las urgencias en el hospital Divino Valles, para mejorar sus prestaciones como centro de alta resolución y que podría estar operativo en abril. También se suprime la atención urgente por las tardes en los centros de salud. Esta es la solución transitoria que el equipo de la consejera de Sanidad ha dado a la reorganización de las urgencias urbanas en Burgos ante el rechazo de los profesionales por la sobrecarga de trabajo que supondría mantener un punto unificado en el antiguo hospital provincial y 3 centros de salud con urgencias por las tardes. Las autoridades sanitarias no renuncian sin embargo a un modelo asistencial basado en un único Punto de Atención Continuada y 3 centros de proximidad, eso sí, cuando exista la disponibilidad de profesionales que ahora no se tiene. Hay que trabajar con los recursos disponibles, repite la consejera Verónica Casado, que reconoce que el déficit de profesionales en la Atención Primaria en la provincia de Burgos es el más elevado de toda la región.