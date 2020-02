Siempre he entendido que ejercer un cargo en política exige que la ciudadanía deba ser tratada con respeto, que no se le pueda mentir, que al adversario político haya que ganarle con argumentos y razonamientos que convenzan a los ciudadanos. Esos conceptos básicos son vulnerados con total impunidad. En los debates políticos, en las declaraciones a los medios, en las tertulias y en cualquier forma de manifestación, oímos a los representantes de la derecha mentir e insultar al contrario en lugar de explicar las bondades de sus propuestas para ganar la confianza de la gente.

La derecha ha desenterrado una terminología catastrofista con términos similares a los empleados para justificar su levantamiento contra la República.

Utiliza los términos “frente popular”, para llamar al Gobierno de coalición o “comunistas”, para referirse a Unidas Podemos, con la peligrosa intención de descalificarlos por lo que dicen que son, no por lo que hacen. Esa actitud que persigue cavar trincheras entre los distintos sectores de la población, es nefasta y siembra el odio de una manera irracional. Es increíble la irresponsabilidad política con la que manejan esa estrategia.

Recientemente leía unas declaraciones de un parlamentario del Partido Popular en las que manifestaba, cito literalmente, “Andalucía no puede aguantar más el chantaje y el atraco del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Primero, es muy grave acusar al Gobierno de cometer dos graves delitos tipificados en el Código Penal. Naturalmente solo es una calumnia. En segundo lugar se apropia de toda la Comunidad Autónoma, Andalucía solo son ellos.

Esta actitud no tendría recorrido si estuviéramos en una sociedad responsable y con espíritu crítico. Pero me temo que no es esa la realidad y por eso lo hacen.