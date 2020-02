UGT llevará a los tribunales la situación de las trabajadoras de la limpieza de Hacienda

El sindicato UGT llevará a los tribunales la situación de "limbo" en la que han quedado las trabajadoras de limpieza de la sede de Hacienda en el Bulevar gran Capitán, paradas desde el viernes al terminar el contrato de la adjudicataria, Tempo. También han realizado una concentración hoy ante las puertas del edificio. Y es que la administración no ha renovado el contrato con ésta por incumplimiento al no pagar a las trabajadoras. La empresa, adjudicataria de este servicio en otras administraciones, les debe a las empleadas 4 nóminas y el finiquito. Y además, ha roto la comunicación con la plantilla.

Esta situación ya la avanzó Radio Córdoba tras la denuncia del sindicato CTA.

Para el sindicato, esta situación de desamparo no sólo es culpa de la adjudicataria sino de la administración, en este caso el gobierno central, ya que están dejando sin derechos a empleadas con años de antigüedad.

Juan Martínez, de UGT, ha explicado que "emprendemos desde hoy acciones legales. Hay una maniobra por parte de la concesionaria y de la concesión. Todo el mundo está jugando esta partida, tanto la administración como las empresas interesadas, para dejar libre de cargas la concesión, dejar a las trabajadoras paradas, y mucho nos tememos que cuando salga el concurso ya no haya empleadas allí, con lo que pretenden deshacerse de la obligación de subrogarlas. Y eso desde la UGT no lo vamos a permitir".

Las empleadas ni siquiera han recibido una notificación de que se quedaban sin trabajo por parte de la empresa, sí por parte de Hacienda. Rosa lleva 21 años trabajando en esta sede. Ha trabajado hasta con 5 adjudicatarias. El proceso siempre ha sido la subrogación, pero ahora hay un problema. Y es que las empresas no quieren asumir la deuda que Tempo tiene con ellas.

La Agencia Tributaria ha confirmado a Radio Córdoba que se contratará a una empresa mediante contrato menor que subrogue a las trabajadoras. Una medida provisional hasta que se lleve a cabo una nueva adjudicación del servicio.

TEMPO no sólo tiene problemas en Córdoba, sino en otras provincias andaluzas. Otro de los problemas más acuciantes se da en el servicio de limpieza de los IES de la Subbética. La Junta de Andalucía se reúne mañana con CTA, la representación sindical de las trabajadoras, para ver si se culmina la solución de que otra empresa se haga cargo del servicio en los centros educativos. Aunque el sindicato no aceptará que la empresa propuesta no se haga cargo de las nóminas que se adeudan. Y ya se plantean la vuelta a la huelga indefinida el día 5 de febrero.