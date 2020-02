Francisco González Pérez, 'Fran', habló en Coruña Deportiva de sus opciones de regresar al Deportivo. Para Fran, volver a trabajar para el club coruñés es un sueño y siempre lo vería con buenos ojos. "¿Volver al Dépor?, no sé qué va a pasar. Hace cinco años estuve a un paso y no se dio. Hay muchos rumores ahora, pero de ahí a la realidad... A mí me haría mucha ilusión", confesó en la entrevista en Radio Coruña Cadena SER. El presidente de Deportivo, Fernando Vidal, no ocultó públicamente que también estaría encantado de propiciar el retorno del mítico ex jugador del Dépor. En su etapa como consejero del entonces presidente Tino Fernández, Vidal fue el padrino de la Operación Retorno de 'O neno', que finalmente no cuajó.

Sobre la racha de victorias de los coruñeses

El exjugador también se refirió al momento que vive el primer equipo de A Coruña. Fran no esperaba semejante reacción del Deportivo (lleva seis victorias consecutivas, cinco de ellas con Fernando Vázquez), pero cree que tiene sentido debido a los cambios en todos los sentidos que se vivieron en el club y en la primera plantilla. "Hubo cambios importantes que lo han hecho posible", señala en la entrevista concedida a esta casa. También alaba Fran el trabajo táctico y psicológico del entrenador, Fernando Vázquez, y que la afición del campo municipal de Riazor vuelva a responder a la llamada del equipo como en los últimos encuentros, especialmente con el lleno de 27.000 personas registrados este fin de semana en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas.

¿Cotas más importantes que la de salvar la categoría?

Sobre las opciones del Deportivo de aspirar a cotas más importantes que la de salvar la categoría en la Segunda División, Fran no descarta nada. "Todo lo vemos más cerca ahora, y todo puede ser posible", avanza. Sin embargo, no cree que sea bueno que ese discurso se instale en la caseta blanquiazul y considera necesario pensar en los partidos de cada semana de forma individual para mantener el buen rumbo que ha tomado el equipo. En ese sentido, Fran admite que es uno de los militantes de la teoría del "partido a partido".