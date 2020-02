Homenatge al dolçainer Miquel Ruiz en el Pregó de les Falles de Gandia

Compte enrere per a la setmana josefina. Amb un temps més de primavera que de ple hivern, les Falles de Gandia celebraven el seu tradicional Pregó i Crida, un acte en el qual un any més es bolcava TeleSafor per a retransmetre el que sense dubte és el tret de sortida a una nodrida programació festiva que s'acosta.

Una vegada més, el Torrejó del Pi era l'escenari triat per a pronunciar el Pregó, escrit per la periodista Puri Naya, i que en esta ocasió era llegit per l'escultor Josep Basset. En el Pregó, Basset feia no sols una crida a la ciutadania per a gaudir de la festa, sinó que a través de la música també formalitzava un homenatge a la figura del dolçainer Miquel Ruiz, mort en un accident fa 7 anys.

Després del Pregó, tota la comitiva fallera es desplaçava a la Plaça Major de Gandia. Des del balcó de l'Ajuntament, les Falleres Majors, Sandra Faus Palmer i Alba Ramón Borja, pronunciaven el seu discurs, en el qual donaven la benvinguda al nou exercici faller.

La Fallera Major, Sandra Faus Palmer, no perdia l'oportunitat per a llançar un missatge reivindicatiu, en el qual valors com la inclusió, la igualtat, inclús la lluita contra la violència de gènere van estar presents.

En el cas de la Fallera Major Infantil, Alba Ramón Borja, la crida se centrava en fer patent l'important treball que realitzen cadascuna de les comissions perquè la festa es visca al carrer, i d'ací la importància de gaudir de cada moment i fer partícips als més majors i la ciutadania en general.

Per la seua part, la intervenció de l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, tocava la qüestió de l'ecologia, amb elements com les falles ecològiques o el reciclatge present en estes celebracions.

Com a novetat, per a finalitzar l'acte es llançava un espectacle piromusical. Després de la part més pública, la jornada finalitzava en el Museu Faller, amb el sopar de gala i el ball que iniciaven les Falleres Majors.