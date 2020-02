El PP de Granada sofoca como puede el incendio provocado por Sebastián Pérez con su dimisión como presidente provincial y como responsable municipal del área de Contratación y sus duras declaraciones contra la dirección del partido. De momento, el Partido Popular no expulsará a Sebastián Pérez de sus filas, aunque este extremo no ha sido descartado... Y no le pedirá que entregue su acta de concejal.

Así lo ha asegurado a Radio Granada el nuevo presidente del PP, Pablo García. El hasta ahora secretario general asume la presidencia tras la dimisión de Pérez porque así está reflejado en los estatutos.

El voto de Sebastián Pérez es necesario para sumar mayoría tanto en la gestión diaria como en la propia estabilidad del bipartito en el Ayuntamiento de Granada, aunque no cree Pablo García que Sebastián se vengue ahora de su propio partido.

Pablo García ha llamado a la unidad y a la normalidad. Espera que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos pueda seguir trabajando como hasta ahora.

Escucha las declaraciones de Pablo García en 'Hoy por Hoy Granada':

Voces discordantes

Mientras tanto, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento cierra filas. El portavoz del PP, César Díaz, remarca que todo sigue igual. Díaz ha declarado que todavía se tiene en cuenta a Sebastián Pérez y que el partido ofrece unidad absoluta.

Es uno de los asuntos de la mañana, del fin de semana, todo el mundo habla sobre la dimisión de Sebastián y en qué situación queda el acuerdo del bipartito. Y no hay tanta unidad en el PP como parece. El exsecretario provincial y exsubdelegado del Gobierno, Santiago Pérez López, pide también la dimisión de toda la cuerda de Sebastián Pérez; de quienes han colaborado más estrechamente con él en los últimos años.

Desde la oposición

Ante la situación, el exalcalde de Granada y portavoz municipal del PSOE, Paco Cuenca, ha pedido tranquilidad a la ciudadanía. Asegura que su grupo, mayoritario en la corporación, trabajará para que la ciudad siga funcionando ante el gobierno continuado del Ayuntamiento.

Cuenca ha exigido a PP y Ciudadanos que den explicaciones de todos los pactos ocultos y que pidan perdón por su juego de cromos, dice, para llegar al gobierno local.

El portavoz socialista no ha querido ni entrar a valorar el futuro más inmediato donde los números, con el apoyo de Sebastián Pérez, dan para una moción de censura. Asegura Paco Cuenca que la ciudadanía de Granada no olvidará que el PP intercambiara Granada a Ciudadanos por Murcia y Málaga.