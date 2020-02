2-0. La permanencia, cada vez más cerca

La Peña Deportiva camina a paso firme para asegurar la permanencia en la categoría. Con su triunfo ante el Getafe B suma ya 37 puntos después de 23 jornadas y aunque todavía nadie quiere hablar más de la cuenta en el conjunto peñista, lo cierto es que habrá que empezar a plantearse objetivos ambiciosos que parecían un sueño imposible en el arranque de la competición.

La victoria ante el filial azulón se materializó en la segunda parte con los goles de Ramón Blázquez de falta y de Fran Núñez al cazar un balón muerto en el área para definir con clase. A partir de las dos dianas todo fue coser y cantar para el equipo peñista que se desenvuelve como pez en el agua en el Municipal de Santa Eulària.

En su búsqueda por poner de una vez por todas un candado defensivo y evitar la sangría de goles en contra, el técnico Raúl Casañ trabaja y trabaja, moviendo piezas, haciendo experimentos hasta dar con la tecla adecuada. Ayer revolucionó de nuevo el once inicial. La primera sorpresa en la portería, dando la titularidad al veterano Torres que jugaba sus primeros minutos. La apuesta por Blázquez en el lateral derecho ha salido redonda, pero está costando más dar con la pareja de centrales. De Val se ha convertido en la primera opción y su nueva pareja fue el argentino Luciano Pierce, ausente desde la eliminatoria copera.

Los dos refuerzos de invierno salieron también de inicio, con mención especial para el senegalés Abdoluaye Fall que demostró durante todo el choque que será una pieza básica en la zona ancha, tanto por su poderío físico como por su salida de balón. David Sánchez, es otro futbolista que ha sabido aprovechar su oportunidad y ahora es indiscutible.

Tampoco desentonó Loren en su primera titularidad. La otra gran sorpresa en el once fue la presencia de Fran Núñez como teórico delantero centro. Un problema de salud de última hora de Higor Rocha y la falta de ritmo de Nacho después de su lesión propiciaron esa alineación revolucionaria. Casañ es valiente y solo los que arriesgan tienen premio.

El choque empezó sin ritmo, con muchas imprecisiones y con demasiado respeto de ambos equipos. El Getafe B tenía más posesión, pero no sabía qué hacer con el balón. A la Peña le costaba encontrar a Bernal y a Pipo para generar fútbol. La primera ocasión local llegó al cuarto de hora con una buena maniobra de Pipo que cedió en la frontal a Fall y el disparo del nuevo centrocampista peñista lo desvió con apuros el portero del Getafe.

Pudo adelantarse en el marcador el equipo madrileño a los 25 minutos pero Alejandro cruzó demasiado un remate cuando estaba en una posición inmejorable. El equipo local se fue entonando a partir de la media hora. Núñez desaprovechó una ocasión inmejorable al plantarse solo ante el portero azulón tras un grave error defensivo, cruzó demasiado su disparo. Tampoco supo definir poco después una buena combinación entre Pipo y Cruz, con un centro raso del lateral. Tuvo antes del descanso otra buena oportunidad la Peña con un disparo de Blázquez y buena respuesta del cancerbero del Getafe B.

Había fallado la definición en el primer acto del encuentro no falló en el segundo. La Peña se adelantó a balón parado en un lanzamiento de falta. No fue el especialista Pepe Bernal el encargado sino que le probó Blázquez con un lanzamiento al palo del portero que no supo atajar Marcos. Con el viento de cara, la Peña dobló su renta en otra jugada de estrategia, en un lanzamiento de esquina, el rechace defensivo le cayó a Cruz que probó fortuna desde lejos, el balón golpeó en un futbolista del Getafe B y quedó muerto en la frontal. Núñez aprovechó el regalo y definió con soltura.

Este segundo tanto fue un mazazo para el Getafe B que bajó los brazos y la Peña jugó a placer. Tuvo ocasiones para ampliar el marcador, sobre todo en un remate de Núñez al palo y apenas pasó apuros atrás. Solo una ocasión azulona que resolvió bien Torres. Y es que la Peña pudo dejar a cero su portería por quinta vez esta temporada. Antes lo había hecho en el campo de Getafe B y en Santa Eulària ante Real Madrid Castilla, Rayo Majadahonda y el Pontevedra.

El método Casañ funciona a la perfección, el campo de Santa Eulària es una montaña difícil de escalar para los rivales y con 45 puntos por disputarse cada vez parece más cerca el momento de decir: misión cumplida. Por primera vez de todas las participaciones de la Peña en Segunda B, el equipo mira más para arriba que para abajo. Se lo ha ganado a pulso en el campo.