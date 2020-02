Aumenta la actividad del servicio de Oncología de Can Misses en un 6%

Coincidiendo con la celebración este martes del Día Mundial Contra el Cáncer, hoy hemos conocido algunos datos sobre la actividad del servicio de Oncología de la sanidad pública pitiusa.

En el caso de Can Misses, la actividad de las consultas externas de este servicio ha crecido durante el 2019 en un 6,23% respecto a un año antes. Son en total 7.857 citas. Se han atendido 396 nuevos pacientes, lo que supone un aumento del 11,5% más que en 2018. Una tendencia al alza, según informan desde el Área de salud, que se ha registrado en los últimos seis años. Ha crecido la actividad desde 2014 en más de un 29%.

Añaden que este servicio se ha ido adaptando a las necesidades asistenciales y en estos momentos la plantilla está formada por cuatro oncólogos y una psicooncóloga. Se está trabajando, explican, en la incorporación de un quinto especialista.

Precisamente en diciembre se sumó un nuevo oncólogo, Urbicio Pérez para cubrir una vacante.

Formentera

En cuanto a Formentera, miembros del Servicio de Ibiza se desplazan a la Pitiusa Menor cada semana para que los pacientes no tengan que desplazarse a can Misses. Durante 2019 se han atendido 498 consultas, 25 de ellas eran primeras visitas. Es un 13,8% más que en 2018.

Recordemos que desde 2014 los enfermos de Formentera reciben los tratamientos de quimioterapia en su isla.

Según la directora médica del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Sheyla Sironvalle, «la atención al paciente oncológico de forma integral en el Área de Salud tiene un nivel elevado, muy por encima de cualquier hospital comarcal: disponemos de prestaciones de cirugía plástica, de servicio de radioterapia y de la técnica OSNA para detectar el ganglio centinela, además de un gran equipo de facultativos de distintas especialidades integrados en el Comité de Tumores y de personal de enfermería en el Hospital de Día que garantiza una gran calidad asistencial a los pacientes oncológicos de Ibiza y Formentera».