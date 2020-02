La acusada del 'caso del pegamento' dice que se lo inventó por presiones de la Guardia Civil y de su abogada

La joven de Fabero acusada de simular un secuestro y varias vejaciones y culpar de ello a su expareja asegura que se lo inventó todo por las presiones que recibió de la Guardia Civil y de su abogada en ese momento. Así lo ha manifestado durante su declaración en el juicio que ha dado comienzo este lunes en la Audiencia Provincial. En un testimonio deslavazado y plagado de contradicciones, la acusada ha asegurado que fue víctima de un ataque similar por parte de su ex pareja, que llegó a rociarla con pegamento según su versión. Sin embargo ahora dice que sucedió más de un año antes de los hechos que se juzgan. Atribuye las lesiones sufridas en esa ocasión a un intento de suicidio arrojándose a las vías del tren debido a las amenazas por parte de su exnovio, del que tenía una orden de alejamiento. Para ello, dice, contó con la ayuda de un amigo al que se acusa de cooperador necesario en la simulación del secuestro. No ha sido capaz, eso sí, de concretar su papel en los hechos. Asegura que culpó a su expareja debido a las presiones de la Guardia Civil y el estado de shock en el que se encontraba, que la llevó a confundir lo que había ocurrido esa noche con otras agresiones anteriores. Acusa a su entonces abogada de haberse inventado que la habián rociado el pubis con pegamento. Algo, dice, que sucedió en ocasiones anteriores y que ella misma había relatado a la letrada. También se ha desdicho de la declaración posterior en la que reconocía haber simulado un secuestro. Explica que lo hizo bajo los efectos de los calmantes que le habían suministrado durante su estancia en el hospital. A la salida del juicio, su abogado a restado importancia a las contradicciones en su declaración.

Su supuesto complice niega que conociera sus planes

Por su parte el joven acusado de ser su cómplice en la simulación del secuestro ha negado su implicación de los planes. Él se limitó, dice, a llevarla en coche a Bembibre, donde residía su expareja, donde pretendía reunirse con un amigo. según le dijo ella. Allí la dejó en la estación del tren sin conocer en ningún momento los planes de la acusada