Comerciantes del mercado: "La nueva plaza de abastos ayudará a crear empleo, esperamos que cumplan"

Comerciantes del anterior mercado de abastos y de la zona valoran positivamente que se activen las obras de la plaza de frutas y verduras y que haya asignación presupuestaria municipal. Son 818.000l euros los incluidos en el proyecto de presupuestos de Linares para este año con cargo a los fondos EDUSI. Un dinero con el que se va a desarrollar el proyecto de obra elaborado en la anterior legislatura. De hecho, el alcalde, Raúl Caro, afirmaba que será una de las primeras actuaciones de este año y en breve saldrán a licitación las obras. Los comerciantes se muestran desconfiados a la vez que esperanzados, y es que en marzo hará dos años desde que un fuerte temporal dejara a Linares sin mercado de abastos y, desde entonces, muchos los plazos dados y que no han llegado a cumplirse. “Es totalmente necesario, lo que es vergonzoso es que Linares no tenga mercado y que si alguien pregunta le digamos que no tenemos mercado después de dos años desde que se hundió”, comenta Paco de Haro, de frutas y verduras El Tolico. “En tres meses íbamos a estará allí y dos años después, aquí estamos, pagando alquileres y habiendo perdido mucho dinero”.

Indignados y resignados están los comerciantes del antiguo mercado, algunos con tienda en las proximidades, aunque muchos otros tuvieron que dejar sus negocios. Ángel Garrido, de carnicería Rodri, considera que el beneficio no sólo será para los anteriores tenderos, sino que generará empleo y beneficios a otros comercios como el suyo. “Es estupendo, no solo para los comerciantes del mercado en sí, sino todos los de por aquí. Somos 80 o 90 familias que vivimos alrededor del mercado. Tengo entendido que hay empresarios de aquí y de fuera de Linares interesados en montar negocio en las nuevas instalaciones. A me gustaría que, incluso, se ampliará la oferta comercial, no solo fruta y verdura, carne o pescado”.

A su vez, sugieren los comerciantes que el Ayuntamiento convoque una reunión para poder conocer el proyecto de primera mano. “Acercar posturas y aportar ideas nuevas para hacerlo más interesante”, añaden.