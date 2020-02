"Han sido meses duros para las familias, los centros y las trabajadoras"

Ha llegado el día que las comunidades educativas de 37 centros de la provincia llevan esperando desde hace más de 3 meses. Este lunes, se reanuda el servicio de comedor interrumpido el pasado 15 de octubre sin previo aviso, cuando la empresa responsable del mismo, Royal Menú, dejó de prestarlo. "Ha sido un periodo muy duro para las familia, los trabajadores y para los propios centros", ha dicho en Hoy por Hoy Antonio Fernández, director del CEIP Santa Ana, uno de los 4 afectados en Linares junto a los colegios Colón, Marqueses y la Escuela Infantil Niña María.

La empresa malagueña Col-Servicol es la nueva adjudicataria después del procedimiento de urgencia abierto por la Agencia Pública Andaluza de educación, para dar solución a los casi 2.000 escolares y 1.500 familias afectadas, además de a los empleados que finalmente han sido subrogados.

En el Colegio Santa Ana "46 familias han tenido que buscar acomodo durante este tiempo, en algún caso causarán baja". Según explicaba Fernández, el aula de espera propuesto como alternativa "ha tenido un éxito mínimo y no sirvió para paliar el problema". Confía en que una vez reestablecida la situación, no haya que lamentar otras derivadas de esta problemática en el inminente proceso de escolarización. "Esto ya no tiene que afectar, puesto que el servicio vuelve a prestarse con normalidad".