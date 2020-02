El fuera de juego del Extremadura no es una acción "interpretable"

A polémica está servida no CD Lugo por un gran protagonista: O VAR. O tanto que lle daba a vitoria ó Extremadura no minuto 15 de partido segue a estar cuestionado. As imaxes que circulan polas redes sociais marcan a evidencia dun fora de xogo de Álex Alergría, autor to gol, pero para anlizar a realidade hai que ir máis aló.

A acción polémica / Movistar plus

José Luis Corral, Vicepresidente do Comité Técnico de Árbitros de Galicia, explícanos que hai que entender a perspectiva do tiro de cámara e valorar que o marxe de error non existe. "A decisión non é cuestionable. O árbitro que está no VAR marca a parte do corpo do xogador que está maís aidanta e é a máquina quen lanza a liña. Se a máquina o determina é fora de xogo. Por iso, nese momento o VAR avisa ó árbitro".

Sobre a queixa formal que o CD Lugo poñerá na Real Federación de Fúbol, Corral asegura que en función de como sexa esa queixa as resolucións poden ser varias, pero o reglamento é claro: "Non se invalidará o partido se: Hai erros na tecnoloxía do VAR, decisións erróneas nas qe teña participado o VAR, decisións nas que non se revisou un incidente ou sitaucións non revisables".

Pola súa banda, Iturralde González coincide en que estas sitacións non son custionables, pero " porque los fuera de juegos no pueden dejar lugar a dudas y lo que nos deja la jugada es un moentón de dudas. No es una jugada de percepción, si no de tirar líneas. Líneas con un 7% de error".

Non deixa pasar a controversia da xogada, pero sobre a queixa que oficializará o CD Lugo é claro: "Protestar, tiene todo el derecho a protestar. Pero al no ser una jugada de apreciación van na decir que las líneas son las que son. Aunque la perpectiva de la imagen que da la televisión si parece fuera de juego. Pero es que es una jugada de si o no".