O VAR a exame

Volve a escoitar a mesa redonda organizada no Ser Deportivos Lugo para analizalo polémico gol do Extremadura ante ó CD Lugo. Xosé Ramón Penoucos, Rafa Porto, Kubala, Juan Renda e Carlos melchor debaten sobre o controvertido partido en Almendralejo.

Non todos concordan co VAR, hai quenes ven un "claro fora de xogo, porque Alex Alegría ten medio corpo adiantado", coma X.R. Penoucos e hainos que pensan que " a tecnoloxía é a tecnoloxía e se di que é fora de xoga asi debe ser, outra cousa é o que semelle pola perspectiva"; coma Kubala.

Malia que o (non) fora de xogo non sexa un punto de acordo entre eles si creen que "centrar a atención no VAR é mirar cara a outro lado e non querer ver os problemas do equipo", como apunta Rafa Porto.

As quinielas complícanse cando hai que "meter catro" por debaixo do equipo lucense. O certo é que cada xornada que pasa é máis difícil de colorear en vermello os catro nomes. Por iso tamén analizan se se debería dar marcha atrás ó Día do Clube - que como se indicou a comezos de tempada, reservariase para o partido ante o Oviedo-. "A situación é a mesma que o ano pasado o día do Deportivo da Coruña so que en vez de ser en maio é en febreiro", advirte Carlos Melchor.