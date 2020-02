Rebeca Pérez reelegida presidenta de la AAVV de San Pablo y Santa Marina

Rebeca Pérez ha sido reelegida el pasado fin de semana como presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pablo y Santa Marina para el próximo mandato. A las elecciones no se presentaron más candidaturas pero la directiva incluye dos nuevas incorporaciones que se suman a quienes ya formaban parte de ella.

En este próximo periodo, que dura dos años, la nueva directiva se ha fijado tres objetivos principales: la construcción de un nuevo parque infantil en la Plaza Mariano Timón ya que está más al resguardo ante las inclemencias meteorólogicas, que se de solución a la escasez de aparcamientos en la zona, regulando la situación de los vados del barrio ya que hay muchos que no están renovados y sin embargo no se puede aparcar en esos lugares. Y por último confían en ver por fin terminada la remodelación del Parque de Jardinillos, no entra la nueva presidenta a valorar la tala de árboles en el paque pero sí pide al Ayuntamiento que se realicen las obras cuanto antes.