Marcos Leyún: "Primero hay que empezar por barrer lo de casa"

"Hoy ha salido esta noticia que para mí es un poco incompresible". Así se pronuncia en la SER, Marcos Leyún, de la Asociación de víctimas de abusos en centros religiosos, tras conocer que la Diócesis de Pamplona y Tudela ha creado la Comisión de Protección de Menores y Personas vulnerables.

"Estábamos esperando la semana pasada la respuesta a la carta en la que le invitábamos a una jornada que se va a celebrar en colaboración con la UPNA y el Departamento de Justicia y me prometieron que iban a contestar la semana pasada y no me han contestado aún".

Respecto a la comisión señalan que "bienvenido sea todo lo que sea luchar contra la pederastia pero primero hay que empezar por barrer lo de casa. No se puede hablar de acogida cuando no nos ha acogido y cuando hemos estado con él ha sido totalmente frío. Nosotros tenemos nuestras dudas de que esto se vaya a producir, y sobre todo que si tiene un montón de casos denunciados aquí, a ahora que salga con esto. Y concretamente no dice absolutamente nada de las víctimas como somos nosotros".

"Yo no animo a nadie a que vaya ahí, pero me parece bien, el que quiera ir que vaya, y está en absoluta libertad". Actualmente, la Asociación tiene "registrados 30 casos en Navarra",.