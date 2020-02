Mikel Merino se apunta al Santiago Bernabéu. ¿Alguien lo dudaba? Es uno de los jugadores más importantes para Imanol, que lo hizo descansar en Butarque pensando en la eliminatoria de Copa contra el Real Madrid.

-¿Confirma que está recuperado de esas molestias que tenía? Estoy bien. He entrenado bien, noto algo, pero algo muy grave tiene que pasar para que no esté en el partido del jueves. Después de los últimos partidos tenían una sensación mala por un golpe en el gemelo, hablé con el mister que lo mejor era no forzar la máquina para no arriesgar para dejar el dolor atrás y volver con más fuerza.

-¿Cómo vio el penalti tan claro que el VAR no quiso pitar en Butarque? Es una situación, que según lo gestionan los árbitros y el VAR, es muy clara para que se pite, sobre todo con el tiempo y toda la tecnología que tienen. Nos hubiera venido bien para el partido, pero tenemos afrontarlo, porque el fútbol funciona así y ya no se puede cambiar nada.

-¿Ya se han levantado de la cruel derrota contra el Leganés? Estamos ya muy centrados e ilusionados con una semana tan exigente y bonita como la que tenemos. Los partidos de Butarque suelen así, sin dominador claro y de aprovechar tus ocasiones. Nosotros nos adelantamos y tuvimos la opción de ampliar el marcador con el penalti que no se pita. En la segunda parte nos faltó experiencia para frenar el ímpetu del rival y eso nos pasa factura.

-¿Les preocupa una semana tan exigente con dos partidos como el del Madrid y el Athletic? Para nada. A uno lo que le gusta desde pequeño es competir en partidos grandes y cualquier que sueñe con ser mejor, debe tener en cuenta que debes enfrentar a los mejores, y el Madrid en Copa en su casa es un reto tan complicado como bonito.

-¿La ilusión frena el temor por ser un rival tan grande? Claro, sabemos que es un reto muy difícil, porque jugar en la Copa contra el Real Madrid es muy complicado, pero seguro que ellos tampoco están contentos con que les hayamos tocado nosotros, porque somos un equipo muy agresivo. Puede ser una semana muy grande para nosotros. Lo sabemos y lo vamos a pelear.

-¿Van a visitar al Real Madrid más sólido que recuerda? Ellos están bien defensivamente, porque no reciben casi goles, y ahora curiosamente eso es uno de sus fuertes. Pero nosotros tenemos que tener claro que debemos fieles a nosotros mismo. Lo bueno es que del último partido en el Bernabéu en Liga hemos aprendido a pesar de perder, nos dio unos dio pistas de cómo afrontar la visita de este jueves.

-¿Qué han aprendido? Que aquel día nos faltó insistir. Culpa de ello puede ser la falta de experiencia de nuestro equipo, porque queríamos cambiar la forma y el estilo en el descanso, y eso nos pasó factura. Eso nos sirve de guía porque la clave es ser fieles a nosotros y luego interpretar bien cada momento del partido.

-¿Se agarran a la histórica victoria de 1988 con aquel inolvidable 0-4 de la Real en el Bernabéu? Nos agarramos a lo que sea. Pero ya el año pasado fuimos capaces de ganarles en su campo. Nosotros tenemos que salir sin miedo, competir son completos, porque somos jóvenes y eso es un valor, pero también tenemos cierta experiencia.

-¿Le preocupa que les pase factura la exigencia del calendario? No. Llevamos haciendo un gran trabajo durante muchas semanas desde el principio de liga y ahora es cuando se tienen que ver los frutos. Estamos preparados para jugar este tipo de partido y poder afrontar estas semanas tan exigentes. Nos tiene que preocupar el juego y como nos encontramos sobre el terreno de juego. Nada más.