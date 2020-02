Sin gol no hay permanencia

Un equipo que no marca goles no se puede salvar jamás. No es dogma, pero casi. El Racing volvió a empatar en casa, esta vez ante el Alcorcón. Y lo peor de todo, jugó 65 minutos con un jugador más sobre el terreno de juego tras la expulsión de Laure.

El conjunto madrileño empezó mandando en el marcador tras un fallo de Aitor Buñuel que dejó a Stochkov sólo ante Luca para poner el 0-1 en el minuto 9.

Poco después, el Alcorcón se quedaría en inferioridad numérica tras la doble amarilla que vio Laure y, gracias a ello, el Racing mejoró en el juego pero fue incapaz de empatar antes del descanso.

En la segunda parte Cristóbal movió ficha y sustituyó a Manu Hernando para dar entrada a David Rodríguez y retrasar a Cejudo al doble pivote y a Kitoko al centro de la zaga.

Más tarde, y por problemas físicos sustituyó a Nico Hidalgo para dar entrada a Rafa Tresaco en la banda diestra, aunque el jugador del filial no estuvo acertado. Por último, otro cambio de hombre por hombre, Alexis por Kitoko y el partido murió sin que el Racing inquietase la meta de Dani Jiménez.

Sobre los nuevos fichajes, ambos jugaron los 90 minutos. Guillermo tuvo alguna ocasión para marcar mientras que Borja Galán estuvo muy participativo durante la primera mitad.

Con este empate el Racing está a 7 puntos de la salvación y visitará el Estadio Juegos del Mediterráneo el próximo viernes, 7 de febrero, a las 9 de la noche.

Posibles alineaciones

Racing (4-2-3-1): Luca Zidane; Buñuel, Manu Hernando (David Rodríguez, 46'), Figueras, Moi Delgado; Kitoko (Alexis, 69'), Sergio Ruiz; Nico Hidalgo (Tresaco, 53'), Cejudo, Borja Galán; Guillermo.

Alcorcón (4-2-3-1): Dani Jiménez; Laure, David Fernández, Diéguez, Pomares; Boateng, Luis Perea; Mula, Arribas (Aguilera, 52'), Stoichkov; Rui Costa (Paris Adot, 26').

Goles: 0-1 (Stoichkov, 9') y 1-1 (Figueras, 60').

Amonestaciones: Laure (amarilla, 22' y 25'), Aguilera (amarilla, 82') y Alexis (amarilla, 85').