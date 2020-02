La Segoviana se lleva el derbi ante La Granja con un solitario gol de Rubén

La Gimnástica Segoviana se llevaba la victoria tras un intenso derbi ante el Club Deportivo La Granja con un solitario gol de Rubén en la segunda parte. Un encuentro muy intenso pero con escaso fútbol debido fundamentalmente al mal estado del terreno de juego de El Hospital.

Durante la primera parte La Granja estuvo más comoda en el fútbol directo. A las primeras de cambio el equipo del Real Sitio perdió a Jonan, su máximo goleador con una luxación en el hombro. En el minuto 34 Ivi reclamó un penalti que el colegiado muy cerca de la jugada no apreció y en el 43 Tomás tuvo la mejor ocasión de la granja en un disparo cruzado a la contra.

Nada más comenzar la segunda parte Alex Conde avisó con un balón al palo y Rubén no perdonó en el 48 con un disparo duro que no pudo atrapar Lorenzo. A pesar del dominio gimnástico el marcador ya no se movió gracias a las buenas intervenciones de Lorenzo. La Granja a la contra, con un hiperactivo Dani Lázaro, tuvo alguna opción de empatar pero no tuvo acierto en los últimos metros. La Segoviana sumaba tres puntos muy importantes para mantener la segunda posición mientras que La Granja sigue en posiciones de descenso.