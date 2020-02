El PSOE exige una vez más a la Junta la Unidad de Radioterapia

El PSOE de Segovia continúa el proceso de constitución del Consejo Municipal con la elección de los representantes de los alcaldes y concejales socialistas del Partido Judicial de Santa María, que formarán parte de este órgano concebido como foro para debatir y reflexionar sobre las políticas locales en la provincia, para aportar una visión provincial a los debates sobre la política nacional o autonómica y para proponer y asesorar a los órganos del PSOE de Segovia sobre estrategias, resoluciones y posicionamientos en todo lo relativo al ámbito municipal.

En la reunión celebrada en Marugán han resultado elegidos para formar parte de la Dirección Permanente de este órgano por el Partido Judicial de Santa María, los Alcaldes de Nava de la Asunción, Juan José Maroto, y Sangarcía, Jesús Yubero; Lorena Díaz, Teniente Alcalde de Marugán; y las portavoces Socialistas en Villacastín, Estefanía Miguel y en Añe, Lorena Gala.

El Alcalde de Marugán, Francisco Roque, ha lamentado “la precaria situación que se vive en muchos de nuestros pueblos en cuanto a los servicios de asistencia médica y enfermería se refiere. Pueblos como Monterrubio o Sangarcía ven constantemente cómo se cambian los horarios de la consulta médica por parte de la Gerencia, prácticamente sin previo aviso y con muy estrecho margen para que los vecinos que necesitan ir a la consulta puedan organizarse”. “Aunque quieran obviarlo, incluso esconderlo, no hay un solo día en que no se suspendan consultas médicas en los pueblos, tal y como venimos denunciando estos días con ejemplos reales. Por ejemplo, en Monterrubio, la Gerencia eliminó la consultar médica desde el 11 de diciembre de 2019 al 8 de enero de 2020. Ésta es realidad que la Consejera de Sanidad no conoce ni quiere conocer porque en sus últimas visitas a nuestra provincia no ha tenido a bien acercarse a ninguno de nuestros consultorios rurales”.

Los alcaldes y concejales socialistas consideran que “la Junta mira hacia otro lado y los problemas por falta de personal y por una más que dudosa gestión y organización, van incrementándose día a día”. “No se puede decir con grandes soflamas que se apuesta por revertir la sangría poblacional de nuestra provincia, mientras con el brazo ejecutor de la acción política se va resquebrajando uno de los pilares básico de nuestro Estado de Bienestar como es la Sanidad. Sin buenos servicios públicos en nuestros pueblos, éstos no serán atractivos para nadie”, enfatizan los alcaldes y concejales socialistas.

Para los representantes socialistas “el Partido Popular en la Junta, ahora con la inestimable ayuda de Ciudadanos, nos sigue tratando como ciudadanos de segunda. Claro ejemplo de ello son las reiteradamente incumplidas promesas electorales en relación a la Unidad de Radioterapia.

“El Partido Popular de Segovia lleva trece años siendo cómplice del desprecio de la Junta a los enfermos oncológicos, a sus familias, y a todos los segovianos, incapaces de alzar la voz en defensa de esta tierra. Como tampoco alzan la voz ahora ante el Plan de PP y Ciudadanos de desmantelar la asistencia sanitaria en nuestros pueblos, negando la evidencia, y claudicando ante las directrices de sus jefes de Valladolid”, lamentan los socialistas.