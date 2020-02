Denuncian que un alumno con TEA del CEIP de Alcàntera de Xúquer "lleva cinco meses sin educador especial"

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Provincia de Valencia (Fampa-València) asegura que la Generalitat "lleva cinco meses sin enviar" al CEIP de Alcàntera de Xúquer un educador especial para un alumno con Trastorno Espectro Autista (TEA).

Mediante un comunicado, el equipo docente del colegio CEIP Cervantes de la localidad valenciana, junto con los padres del alumno y la AMPA del centro, expresan su "preocupación por la ausencia de este servicio tan necesario para este estudiante durante tanto tiempo".

Los progenitores muestran su "decepción y preocupación al ver que su hijo no tiene el apoyo correspondiente para su correcta educación escolar, ya que ellos verifican que el niño tiene todas las gestiones oportunas realizadas previamente antes de incorporarse al centro escolar para que así el niño tuviera inmediatamente la educadora al inicio de curso".

En este sentido, desde la federación sostienen que "ellos matricularon a su hijo en el centro con esa condición, ya que lo cambiaron de colegio, y de cierta manera les tranquilizaba pensar que aunque lo cambiaran como tendría la educadora especial estaría mejor".

"Su sorpresa ha sido --prosigue el comunicado-- que su hijo se encuentra aún sin el apoyo que tanto necesita y no saben ya que hacer. No entienden por qué su hijo no dispone de esta ayuda si tiene un dictamen que acredita que padece el Trastorno Espectro Autista (TEA) y que, según la ley de la Inclusión, estos niños deben tener una educadora especial en los centros ordinarios para que su enseñanza y aprendizaje sea favorable, puesto necesitan diferentes atenciones y adaptaciones en todas las áreas que se trabajan en el primer ciclo de educación infantil".

Las mismas fuentes remarcan que "en el centro educativo la preocupación también aumenta por parte del equipo docente, la tutora y la directora, que ya han realizado varias llamadas a la Conselleria de Educación". También un miembro de la junta directiva del AMPA, ha llamado "varias veces".

Por su parte, siempre según esta fuente, desde la Conselleria se alega que está en proceso. "A la vista está que el dicho proceso parece haberse congelado, por lo que hemos decidido la AMPA y los padres del alumno mostrar nuestra gran problemática en los medios de comunicación a ver si de esta forma conseguimos que el proceso se agilice, ya que al parecer la plaza no se oferta", explican.

Estimulación de la autonomía

En la misma línea, destacan que necesitan este servicio "a jornada completa, porque este alumno precisa el apoyo de una educadora especial durante todas las horas que esta en el centro". "Por su temprana edad es necesario trabajarle muchas necesidades especiales, empezando por la estimulación de su autonomía y conocimiento personal, el conocimiento de su entorno, la importancia de la interacción y socialización con sus compañeros y docentes, y conseguir alcanzar los objetivos del currículo de infantil adaptados para su enseñanza y aprendizaje".

"También así, el resto del alumnado, podrá ser atendido correctamente por la tutora, porque si la educadora está con el alumno con necesidades educativas el funcionamiento de la clase será más efectivo para toda la clase, ya que sin educadora la tutora no puede atender de la misma manera a los otros alumnos y el buen funcionamiento de la clase se puede dificultar", añaden.

Finalmente, el equipo docente y la AMPA junto a los padres del alumno, quieren "alertar a la Conselleria de Educación de la gran problemática que padece el centro actualmente y que en sus manos esta la solución", que esperan "desde septiembre".