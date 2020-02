Garay pasa por el quirófano en Gijón por la rotura del cruzado

Se confirmaron los peores presagios tras ver caer al césped a plomo a Ezequiel Garay frente al Celta de Vigo. El Valencia ha seguido unos tiempos de sigilo y ha acabado anunciando este lunes la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha del central argentino. O lo que es lo mismo: la lesión más temida por un futbolista, porque supone estar alejado de los terrenos de juego un mínimo de siete meses.

Y es lo que le va a ocurrir a Garay después de ser intervenido por el doctor Antonio Maestro en Gijón, la consulta que él ha visitado con frecuencia en lso últimos meses cuando ha sufrido algún problema físico, como su infiltración en la espalda para poder jugar un partido vital en Champions League ante el Chelsea.

Así pues, Garay se despide de la temporada. Y no de una campaña cualquiera sino la última que contempla el actual contrato de Garay con el Valencia, que expira el próximo 30 de junio. A esta situación se ha llegado después de que en los últimos meses no haya habido un acuerdo de renovación. Éste parecía muy cercano en las últimas semanas, con la fórmula de renovar por una temporada más otra opcional, pero esto no está firmado.

Pese a esto, el Valencia sigue abriendo la puerta a su renovación, como ha reconocido el propio Celades en la rueda de prensa previa al partido de Copa en Granada.