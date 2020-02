La licencia para construir un hotel en el antiguo cine Metropol sigue paralizada

La licencia para la construcción de un hotel en el antiguo cine Metropol está paralizada. Lo confirman a la SER fuentes municipales, que aclaran que el proyecto técnico presentado es incompatible con el planeamiento y las ordenanzas municipales. En concreto, el parking que planean en frente del edificio no cumple con los requisitos exigidos, por lo que la fachada del histórico cine Metropol, que se construyó en 1932 pero está cerrado y abandonado desde hace dos décadas, no corre peligro por ahora.

Ciudadanos denunció que el Ayuntamiento permitiría el derribo de este edificio, ya que no se considera como un bien de relevancia local. Hace dos años se hizo un informe técnico en el que se concluía que el edificio no necesita protección, ni siquiera su fachada. La única recomendación que se hacía era mantener “algún gesto" que permitiera “conservar la memoria de la sala de cine," con la tipografía de su letra.

Desde Urbanismo aclaran que la decisión de no considerar el edificio como un bien de protección es meramente técnica, ya que según los arquitectos, no cumple con los requisitos. Aseguran que la última palabra la tiene el departamento de Licencias, que es quien tiene que autorizar o no la construcción del hotel.