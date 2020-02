Campeones y Subcampeones de Castilla y León

El C.D. Vino de Toro Caja Rural se ha proclamado campeón autonómico de Campo a Través sub 18 en categoría masculina, y subcampeón en categoría absoluta masculina.

El equipo sub 18 masculino del Vino de Toro Caja Rural compuesto por Javier Montero Castillejo (1º), David López Pardo (3º), Iván Queiro (14º), Adrián España Dos Santos (27º), Juan David Manzano Agudelo (28º) y Francisco Gutiérrez Toribio (51º) se imponía en el Campeonato Autonómico de campo a través disputado en Valladolid, con 45 puntos, 8 de ventaja sobre los segundos clasificados y se clasifica así de forma directa para el Campeonato de España de Campo a Través por clubes que tendrá lugar el próximo 23 de febrero en Soria, y con dos puestos de podio, con la victoria de Javier Montero y el tercer puesto de David López

En categoría absoluta masculina, el equipo del Vino de Toro Caja Rural integrado por Rubén Sánchez Domínguez (16º), Ignacio García Ramón (17º), Jesús Galache Sánchez (22º), Juan José Buena López (23º), David Valentín Aragón (24º), Alberto Marcos Rodríguez (29º), Ricardo Mayordomo Sánchez (36º), Raúl Manso Arribas (37º), Santos Francisco Santaelena (39º), Ignacio Cuesta Sánchez (45º), Javier Sanz Sanfructuoso (57º), Luis Enrique Melero Gutiez (59º) se alzaba subcampeón de Castilla y León de campo a través, a tan solo 5 puntos del triunfo por equipos. El equipo absoluto se clasifica así también para el Campeonato de España de Campo a Través por equipos del próximo día 23.

En categorías menores, el equipo sub 10 masculino finalizaba en séptima posición. El sub 12 ocupó la décimo primera posición. Finalmente, el sub 16 ocupó la séptima plaza

El Ciudad de Toro también estuvo presente en la categoría femenina, tanto en sub 16 como en sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8.

Además, atletas del club estuvieron también en el XXIX Campeonato de España de Media Maratón Máster, Christian López Martín realizó una gran actuación al finalizar séptimo con un crono de 1 hora 9 minutos y 52 segundos.

También en la IV edición del Trail Ciudad de Zamora sobre una distancia de 10 kilómetros donde Jesús Berciano Pérez fue décimo noveno.

Finalmente, presencia de atletas del Vino de Toro Caja Rural en el Campeonato Provincial de Salamanca de Pista Cubierta celebrado en la Pista Cubierta Carlos Gil Pérez.