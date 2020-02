Soro ante el relevo en CHA: "Es bueno que haya más de un candidato"

Chunta Aragonesista celebra este próximo fin de semana su Asambleya para decidir quién releva a José Luis Soro al frente del partido. Hay dos candidatos: el diputado Joaquín Palacín y el alcalde de La Muela, Adrián Tello.

Por los micrófonos de La Rebotica, en Radio Zaragoza, ha pasado el actual presidente del partido. José Luis Soro no quiere pronunciarse públicamente sobre cuál es su candidato preferido.

"Como militante avalaré a un candidato, votaré a un candidato, pero públicamente para mí son lo mismo", ha dicho. "Es bueno que haya más de un candidato" y ha reconocido que "es muy frustrante, en las dos veces que me he presentado, no tener nadie en frente; y es muy positivo y bueno" porque CHA "es un partido muy vivo, con gente apasionada".

Y sobre la propuesta del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de crear una Mesa del Agua, Soro ha afirmado que "hace 4 años en el acuerdo [de investidura y de gobierno] con el PSOE no pusimos nada y CHA ha mantenido su postura histórica respecto a los embalses; hemos sido audaces para afrontar el tema y queremos resolver el tema". La fórmula, según Soro, tiene que "permitir el diálogo y, si es posible, los acuerdos".