El puerto seco y una nueva franquicia de comida rápida, un paso más cerca de Valdepeñas

El pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas ha dado luz verde al proyecto de puerto seco que acometerá la empresa Explotaciones de Viñedos SL. Una empresa afincada en Madrid y que gestiona la compra y venta de diversos terrenos, así como actividades agrícolas. Todo ello, por el cambio de uso de unas parcelas, situadas en las antiguas Bodegas La Gloria, junto a las vías del tren.

Un proyecto que, para ser realidad, primero se debe de cambiar el uso del suelo en esta zona de la ciudad del vino, ya que estos terrenos tienen, actualmente, un uso residencial y, con el apoyo de todos los partidos salvo la abstención de VOX, se ha cambiado su uso a dotación de comunicaciones logísticas o plataforma intermodal.

En este sentido, desde esta formación, uno de sus ediles, Antonio Sánchez, ha afirmado que esta empresa no cuenta, actualmente, con la autorización de ADIF para poder acometer este proyecto y que, según el propio Sánchez, no se ha presentado el informe de impacto medioambiental. Unos requisitos que, tal y como han confirmado desde el equipo de gobierno municipal, no se exigen en esta etapa del proyecto empresarial.

Sin embargo, los proyectos empresariales han copado gran protagonismo de este pleno ordinario del mes de febrero. Con ello, otro de los puntos del día recogía el cambio de uso de residencial a restauración de unos terrenos, junto a la antigua Viña Lola. Terrenos que albergarán una franquicia de comida rápida. Franquicia internacional que contará con un auto-servicio, es decir la posibilidad de recoger los pedidos sin bajarnos del vehículo.

No obstante, en ese punto el grupo popular ha decidido votar en contra. En este aspecto, el principal grupo de la oposición ha afirmado, en palabras de su portavoz, Cándida Tercero, que "hay otros terrenos para que se asiente esta empresa [...] no se puede hacer una recalificación de suelo para el beneficio de un particular". Además, la portavoz popular ha subrayado que "hay que atraer empresas y no colesterol del malo, lo que supone gastos a la sanidad".

Una manifestación a la que ha respondido el portavoz del gobierno municipal, Paco Delgado, quien ha asegurado que "si es a cambio del ""colesterol del malo"" (entrecomillado) lo que este ayuntamiento tiene que hacer para beneficiar el interés general y crear riqueza [...] que haremos colesterol del malo".

Rifirrafe por las ayudas a deportistas

Asimismo, en el punto de modificación de las bases de ayudas a los deportistas, el edil del PP, Ismael Rodríguez, ha afeado que en estos nuevos requisitos para ayudas a deportistas locales se haga discriminación entre los deportes individuales y colectivos. En este aspecto, este concejal popular subraya que "los deportistas colectivos creo que no les interesan nada".

No obstante, también ha criticado que haya discriminación positiva en estas becas a deportistas locales "dar la misma ayuda por ser mujer que por competir en una categorías regional". En este sentido, Rodríguez ha propuesto nuevas ayudas enfocadas, estrictamente, al deporte femenino y que no exista esta discriminación.

Sobre esta discriminación, desde Izquierda Unida han valorado las palabras. En concreto, su concejal, Gregorio Sánchez Yébenes, quien ha replicado aquellas palabras "las mujeres tienen más dificultades para acceder al deporte, por lo que es necesaria esta discriminación colectiva". Además, se ha preguntado de manera retórica "¿Cuántos deportistas masculinos hay en la élite? ¿Y cuántos femeninos?".

Un pleno que ha contado con hasta 18 puntos en el orden del día y que, comenzaba, con un minuto de silencio en honor a las últimas víctimas por la violencia de género. Mujeres asesinadas por sus parejas en diversas localidades de la región en lo que llevamos de 2020.