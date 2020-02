Nona Perera: "La Casa Fajardo es válida para albergar el museo arqueológico"

Nona Perera "no recomendó" pero sí "informó de la conveniencia" de comprar la casa de la Calle Fajardo para convertirla en un museo arqueológico insular, explica en la SER. De hecho, Perera redactó un proyecto museográfico para esa casa. "Desde el primer momento se advertía de que había un problema en los cimientos de la casa que era de fácil resolución, inyectar hormigón armado allí donde las aguas residuales de la casa han hecho mella", explica Perera. Sin embargo, la intervención realizada resultó, a juicio de la Directora General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, mucho más invasiva. "En las dos naves intervenidas han desaparecido los valores patrimoniales que justificaban su adquisición" explica Perera.

El Cabildo de Lanzarote señaló en dos comunicados que los ingresos medios de ese museo no alcanzan los 500 euros y además, que ni siquiera es un museo, "el uso del suelo no está tipificado como tal", explicaba el Cabildo. Nona está de acuerdo con que no es un museo, pero por otras razones. "No hay un acto administrativo de creación de museo, no lo es, estoy segura de que no es un museo", explica Nona. Sin embargo, está convencida de que debe selo y de que ha sido mal gestionado hasta el momento. "Sigo pensando que La Casa Fajardo es válida para albergar el museo arqueológico insular, es una pena que se haya atentado contra los valores de las dos naves intervenidas", explica Nona.