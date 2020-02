"Vivo en un coche desde hace cuatro meses con veinte euros al mes"

José Manuel Megolla tiene una discapacidad del 55%, aunque se la acaban de reducir el 37%. Este es el motivo que le ha llevado a salir a la calle y recoger firmas. "Fui a una revisión y me rebajaron la discapacidad, pero sigo en la misma situación, mis lesiones son permanentes, se están usando las revisiones para bajar los poercentajes de discapacidad", explica Megolla a la SER. Cobra una pensión de 400 euros y desde hace cuatro meses se ha visto obligado a vivir en un coche. "Le entregué las llaves a la propietaria de mi casa y le dije que a partir de ahora ya no podría pagarle", lamenta Megolla. "Cuando pago las deudas me quedan unos veinte euros que utilizo para gasolina, para poder encender el coche por las noches y poner la calefacción, porque hace frío", explica.

Según explica Megolla, perdió su trabajo tras lesionarse durante el periodo de pruebas. "Tuve la desgracia de tener una contractura en la columna durante el periodo de pruebas, el médico me dio una baja por enfermedad común en vez de por accidente laboral, la empresa vio que iba para largo y desestimaron el contrato, me dejaron en la calle. Ahora cobro cuatrocientos euros", explica. "No puedo hacer frente a los pagos y por eso estoy viviendo en el coche desde octubre", añade. "Ahora mismo necesito un medicamento que me cuesta siete euros y no tengo dinero para pagarlo", explica.