Victorias "in extremis" de San José Obrero y Puerto del Carmen

El CB San José Obrero tuvo más problemas de los esperados para lograr el triunfo ante el CDEC Lavadores Vigo y continuar al frente de la clasificación de la División de Honor Plata Femenina de Balonmano. El partido se resolvía con un final de infarto, anotando Miriam Páez desde la posición de pivote el gol que le daba el triunfo a las lanzaroteñas por un ajustado 34 a 33.

Desde el inicio se vio que no iba a ser un partido fácil para el San José Obrero, tardando algunos minutos en coger el ritmo de juego necesario. En defensa tenían problemas para detener las acciones de Danilza Liranzo, jugadora que anotaba los primeros cuatro goles para las gallegas. Un contragolpe culminado por Gema Trujillo le daba la primera ventaja a las locales (5-4).

Las alternativas en el juego y en el marcador eran habituales a lo largo de toda esta primera parte del encuentro. Un parcial de 0 a 4 volvía a devolverle al CDEC Lavadores la iniciativa, reaccionando el San José Obrero con los goles de Nabila Harchaouin, Esma Muratovic y Alicia Torres. Con el empate a 14 goles se llegaba a la conclusión de la primera mitad, quedando el partido abierto de cara a la segunda parte.

El San José Obrero comenzaba a desplegar un juego más serio sobre la cancha de juego. Superado el ecuador llegaba la máxima ventaja a favor de las locales, anotando Esther de Miguel el gol que puso el 26 a 23 y que obligaba al técnico del cuadro gallego a solicitar un tiempo muerto. Una fase en la que el equipo local fue incapaz de cerrar el partido, dándole vida al rival y viendo peligrar la victoria.

El CDEC Lavadores Vigo redujo la diferencia a la mínima expresión tras un parcial de 0-2 (29-28), siendo en esta ocasión David Betancort el que solicitaba un tiempo muerto. Tras las indicaciones desde el banquillo, Gemma Martínez anotaba el gol del empate para las gallegas. La defensa 5:1 planteada por el San José Obrero no daba los resultados esperados. El final del choque iba a ser de infarto y no acto para cardiacos.

En la penúltima jugada de ataque de las locales Esther de Miguel anotaba el gol que volvía a poner al San José Obrero por delante en el marcador. Las visitantes respondieron estableciendo el empate por medio de Eva Costas y cuando sólo restaban 12 segundos para el final. David Betancort solicitaba un tiempo muerto para diseñar la última jugada, estrategia que le dio los resultados esperados, recibiendo Miriam Páez en el pivote y anotando el gol de la victoria.

Agónico triunfo del San José Obrero ante el CDEC Lavadores Vigo, resultado que les permite mantener el liderato del grupo A de la División de Honor Plata Femenina. Las lanzaroteñas siguen teniendo tres puntos de ventaja sobre el Puerto del Carmen y ahora son cuatro los puntos de renta sobre el tercer clasificado, puesto que ocupa el Oviedo Balonmano Femenino.

Trascendental parada del Puerto del Carmen

El partido entre el Lanzarote Puerto del Carmen y el Rodríguez Cleba de este pasado sábado es un claro ejemplo donde la portería te puede dar dos puntos, un partido como fue este el caso con la intervención de Madeleine evitando el empate de las leonesas en la última jugda.

Ambos equipos llegaban con los mismos puntos, segundo y tercero, habían empatado en la ida (en el único empate que se ha dado esta temporada en la liga, por cierto) y, con la presión que ejercían los equipos de atrás, ganar podría suponer dar un golpe importante a un rival directo.

Las jugadoras locales salieron muy bien en defensa, aunque algo fallonas en ataque. El rival, empleando una defensa abierta que hizo mucho daño a las locales, estaban también faltas de puntería en los instantes finales. Las jugadoras de Miguel Ángel Lemes conseguían una renta de 5 goles (7 a 2) muy pronto, obligando a Juan Moreno a pedir tiempo muerto.

Pese a que se intuía que se mantenía el ritmo alto impuestos por las dos defensas, lo cierto es que unos acertados ataques locales conseguían ampliar el marcador, hasta doblar los guarismos de su rival con un 14 a 7 que presagiaban un encuentro tranquilo para las locales. Pero en los últimos minutos, un parcial de 2-5 ponía el marcador al descanso con 16 a 12, que aunque suficiente para ir por encima, no para estar tranquilas. Las últimas ocasiones de Ania Ramos desde el extremo derecho hicieron mucho daño a la portería local y tocaba quedarse con el mono de trabajo para amarrar una victoria vital.

En la segunda parte se vio que la defensa leonesa seguiría igual, sin cambios aparentes y el ataque lanzaroteño también en busca de los huecos existentes para conseguir el premio del gol. Tuvo varias oportunidades claras el equipo amarillo a través de varios lanzamientos de 7 metros, pero Bárbara Seco los paraba todos. En el otro área, Madeleine Cortez no quería ser menos y también detenía los suyos. El duelo en la cancha también se trasladaba a las portería, donde soberbias actuaciones de una y otra, mantenían en vilo un encuentro que se iba a poner cada vez más interesante.

Uno de los lanzamientos del Puerto del Carmen frente al Cleba. / Cadena SER

Antes de los 10 minutos de la segunda parte el Rodríguez Cleba conseguía la igualada, en varias ocasiones, y pese a volver a ampliar las diferencias las locales con hasta tres goles (25-22) al filo del minuto 20, un parcial de 0 a 4, que culminó con la exclusión de Lucia Betancort y un gol de Sofía Ghiraldi ponía el electrónico en 25 a 26 y a las leonesas por primera vez por delante en el marcador, a falta de 7 minutos para el final.

Pese a contar con una jugadora menos, el Puerto del Carmen dio la vuelta al marcador con goles de Rosa y Mari, viendo como volvía la igualada de nuevo, por medio de Sofía. La igualada se iba manteniendo y el partido llegaba a sus últimos dos minutos. 28 a 28

Gracia de Garnica era excluida, la tercera y por lo tanto expulsada. El equipo castellanoleonés acabaría con una menos, se ponía de cara el partido para el Puerto del Carmen, y más tras un gol de Keyla Hernández a falta de minuto y medio, obligando a Juan Moreno a pedir tiempo muerto. Arriesgó el Cleba sin portera, como había hecho en diferentes circunstancias del partido, y aunque lo primero que hizo no fue anotar, si consiguió que excluyeran a Suely Pinto, creando igualdad numérica. Después llegó el gol de Sofía Ghilardi, a falta de 46 segundos para poner el empate a 29.

El empate ya les valía a las visitantes, que habían visto como corrieron peligro, pero aún así tocaba defender la que parecía ser la última jugada del choque. A las locales el empate, no les era suficiente después de ir tanto tiempo por delante en el marcador. Rosa se puso el traje de las grandes guerras, ese que tiene muchos birletes y galardones y mandó a su ejército en busca de la batalla final. Lo conseguía y anotaba el 30 a 29 a falta de 26 segundos. Pero el rival, que no se había dado por vencido ahora iría a por todas. Juan Moreno decide no quitar a la portera para tener una jugadora más de ataque, aún así consigue desarbolar el juego defensivo amarillo y que Ania Ramos encarara con un lanzamiento a Madeleine Cortez, en el último segundo.

Se hizo eterno ese segundo, ese instante. Parecía de película. Ania volaba suspendiéndose en el aire, Madeleine esperaba bien situada bajo arco. Ania lanzaba picado, Madeleine sacaba el pie izquierdo para intentar despejar tras el rebote en el suelo. El balón pica antes de lo previsto, pero la meta intenacional chilena coloca la puntera de la zapatilla para tocarlo. El balón cambia de trayectoria y, de ser un lanzamiento cruzado se va hacia la izquierda de la cancerbera. Finalmente, acaba fuera, y todo el Puerto del Carmen corre a abrazar a su portera porque sabe que esa parada, bien valen dos importantes puntos....y se verá al final de la liga, si algo más.

Por su parte, el Cleba corrió a consolar a una desolada Ania Ramos que la tuvo en sus manos, y que lo hizo muy bien, pero no consiguió el objetivo final. Victoria para el Puerto del Carmen que la semana que viene visita al Lanzarote Zonzamas en San Bartolomé en otro encuentro que se presenta muy emocionante.

Derrota del Zonzamas en tierras asturianas

El CB Lanzarote Zonzamas fue el único de los tres equipos conejeros que no consiguió ganar en esta jornada ya que cayó derrotado por 30-23 en la cancha del BM Oviedo. A lo largo de todo el encuentro las batateras fueron a remolque en el marcador, aunque nunca le perdieron la cara al choque y pelearon hasta los instantes finales por dar la sorpresa de la jornada. Al final derrota que corta una racha de 6 victorias seguidas del Zonzamas.



El partido comenzaba con el dominio del Oviedo Balonmano Femenino, siendo el equipo que marcaba el ritmo sobre la cancha de juego y guiadas de una Marta Ordoñez que en estos primeros minutos estaba siendo una pesadilla para la defensa del Zonzamas. En apenas seis minutos las carbayonas ya habían logrado un parcial de 7 a 3, obteniendo una renta de cuatro goles.



La reacción del CB Lanzarote Zonzamas no se hizo esperar y a medida que avanzaban los minutos el equipo batatero comenzaba a sentirse cómodo sobre la cancha de juego. Las diferencias se fueron acortando e incluso el cuadro visitante llegó a ponerse por delante en el marcador (10-11), cuando restaban diez minutos para el descanso.



En el tramo final de la primera parte el Oviedo Balonmano Femenino recuperó su seguridad en defensa, dificultando los ataques del Zonzamas. Así fueron como apretaron el acelerador en los minutos finales, para llegarse al descanso del partido con el resultado de 17 a 14.



Las diferencias se mantuvieron intactas en los primeros minutos de la segunda parte, con intercambio de goles entre uno y otro equipo. El Zonzamas se mantenía vivo y con opciones de seguir peleando por la victoria en una de las canchas más complicadas de la categoría.



Había que arriesgar en los minutos finales del encuentro, circunstancia de la que se aprovecharon las jugadoras del Oviedo Balonmano Femenino para terminar de romper el partido de manera definitiva. El parcial en los últimos diez minutos de encuentro fue de 5 a 3 para las asturianas, poniendo el definitivo 30 a 23.



Derrota del CB Lanzarote Zonzamas que le impide acercarse a los dos primeros puestos de la clasificación, siendo el Oviedo el que se aprovecha para colocarse en la tercera posición y a un sólo punto del CB Lanzarote Puerto del Carmen. Precisamente las tiñoseras serán las próximas rivales del Zonzamas, partido que se jugará en la tarde del sábado en el Pabellón Municipal de Las Palmeras.