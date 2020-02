Granero: "Venir a Marbella era la mejor opción desde un punto de vista emocional y de principios"

El fichaje de Esteban Granero por el Marbella sacudió el fútbol español. Un buen futbolista de Primera división, con ofertas para quedarse en la misma categoría, firmar por un equipo de Segunda o marcharse a oriente medio prefirió el Marbella, de Segunda B porque "era la mejor opción". Granero fue presentado en el estadio Lorenzo Cuevas en una comparecencia multitudinaria para recibir al nuevo fichaje.

Granero explicó los motivos que le trajeron a Marbella. "Cuando me salió lo quise hacer, y luego lo he pensado mucho. Tenía ofertas de primera, pero no era factible ir a un equipo que compitiera contra el Español, no tendría mucho sentido, de segunda también y del extranjerio. Esta es especial, desde un punto de vista emocional, de principios, y si cierro los ojos y no le doy tanta importancia a la categoría sí me parecía la mejor opción".

A pesar del revuelo levantado el jugador llega con la máxima humildad. "Llego al Marbella y soy uno más, y ahora queda trabajar, ayudar y aportar lo mejor de nosotros".

El hermano del futbolista, Pedro, tiene responsabilidad en la empresa que gestiona la entidad marbellista, aunque el jugador admitió que la decisión fue más que por temas familiares. "Es un tema profesional, yo sé qué personas están detrás del club, mi hermano no es la persona que está más encima del Club, yo conozco qué tipos de personas hay, cual es su ambición, que honestidad tienen, y eso me genera muchísima más seguridad que si no estuvieran. Mi decisión es deportiva, pero tiene un toque romántico y me encanta que lo tenga".

Esteban Granero ya debutó con la camiseta del Marbella, entró en el minuto 72 del partido que su equipo empató a cero en el estadio Romano de Mérida sustituyendo a Juergen. El Marbella perdió el liderato, que ahora ostenta el Cartagena, pero se encuentra a un punto del equipo murciano.