Lucas Alcaraz: "La plantilla tiene argumentos de sobra para lograr la permanencia"

Lucas Alcaraz ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del Albacete. El técnico andaluz ha firmado hasta final de temporada y llega a tierras manchegas con el objetivo de lograr la permanencia con el conjunto blanco.

El director deportivo de la entidad manchega Mauro Pérez ha señalado en la presentación del nuevo entrenador del Albacete que "tras los últimos resulados nos hemos visto obligados a cambiar de técnico y hemos considerado que Lucas es el idóneo, por su trayectoria, por su experiencia y por los equipos en los que ha estado en esta situación y sobre todo por su ilusión por venir. Estamos agradecidos de que haya venido al Albacete sabiendo de la situación en la que estamos".

En su turno de palabra, Lucas Alcaraz ha destacado que "quiero agradecer la oportunidad de entrenar al Albacete, cuando no entreno me gusta ver fútbol y por eso me habéis podido ver antes por aquí, creo que el equipo se puede salvar y si es sufriendo lo mínimo mejor, la plantilla tiene argumentos de sobra para conseguir el objetivo y confío plenamente en el trabajo de la dirección deportiva realizado en el mercado de invierno".

El entrenador andaluz ha señalado que "todavía no he hablado con la plantilla, tengo muchas ganas de comenzar a entrenar porque un entrenador sin entrenador es como un pez sin estar en el agua, Ramis ha realizado un buen trabajo aquí, vengo para trabajar cuatro meses y no hay ningún acuerdo después, lo importante es conseguir el objetivo y si es así ya nos sentaremos".

Lucas Alcaraz dirigirá mañana su primer entrenamiento con el Albacete y el domingo debutará en el Carlos Belmonte ante la Ponferradina.