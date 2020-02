Alonso, a merced del pacto PP-C's

Por lo que nos están contando nuestros compañeros de Madrid, Alfonso Alonso podría ser el gran damnificado por la fusión PP-Ciudadanos en 'País vasco suma'. El peón sacrificado en el tablero de la negociación.

Esto no implica que Alonso no sea finalmente el candidato a lehendakari, porque la negiociación está por empezar. Certifica lo que se intuye desde hace tiempo: la nula sintonía entre Alonso y el PP de Casado; y la irrelevancia para estos del Partido Popular vasco. Fíjense, en contraste, como el liderazgo de Feijóo y las siglas PP en Galicia ni se cuestionan en la misma negociación. Aquí, sin embargo, Génova está dispuesta a dejar caer a Alonso y usarlo como moneda de cambio para lograr que Ciudadanos haga lo propio con Lorena Roldán en Cataluña. No descarten tampoco que la negociación sea la excusa que estaba buscando Madrid para sacrificar al alavés.

Alonso ya ha trasladado a Casado su voluntad de ser candidato. Casado dijo anoche que goza de toda su confianza, pero evitó ratificarle como candidato. Próxima etapa en este culebrón: el Congreso de Ciudadanos. 15 de marzo.