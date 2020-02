Mirandés y la magia de Anduva lanzan un nuevo órdago a un Villarreal en racha

El Mirandés, único superviviente de Segunda División en Copa del Rey, vuelve a acogerse a su fórmula mágica en Anduva para retar a otro Primera como el Villarreal, que llega en uno de los mejores momentos de los últimos cursos a este compromiso de cuartos de final de la Copa del Rey.

Otros dos equipos de la máxima categoría como el Celta y el Sevilla han sucumbido al factor Anduva. Aunque al Villarreal no se le da mal el campo burgalés, sucumbió en los dieciseisavos coperos de la temporada 2011-12 ante el Mirandés, que tiene en el torneo del k.o. su competición fetiche y en la que se ha fraguado una fama imborrable. De hecho, en aquella edición alcanzó las semifinales.



En la presente competición dejó en la cuneta al Celta en la prórroga y en octavos pasó por encima del Sevilla, al que derrotó por 3-1 e incluso pudo ganar por un resultado más amplio.



El conjunto burgalés tiene el sello de Andoni Iraola. Presión alta, intensa, rápidas salidas, buen manejo de balón y labor de equipo. Con todo, el sueño de dar una nueva sorpresa se reactiva para este miércoles, en el que el técnico no podrá contar con Carlos Julio e Iñigo Vicente, que están recuperándose de su lesión, pero si podrá hacerlo con los nuevos fichajes, Joaquín Muñoz, Modibo Sagnan y Raul Lizoain.



Se presume un once inicial muy parecido al que superó al Sevilla, con el brasileño Matheus Aias como punta de lanza después del doblete logrado ante el cuadro de Julen Lopetegui, quien contará con las incorporaciones de los Merquelanz y Álvaro Rey, que completó el histórico triunfo.



El Villarreal llega avisado pese a acudir en uno de sus mejores momentos de las últimas temporadas, mostrándose como un equipo sólido y resolutivo, que les ha llevado a esta ronda en la Copa y a escalar a las zonas altas de la clasificación en LaLiga.



Los de Javier Calleja han ganado cinco de los últimos seis partidos, mientras que en la Copa del Rey el equipo suma cuatro victorias fuera de casa. Ha dejado en el camino a Comillas, Orihuela, Girona y Rayo Vallecano.



El conjunto castellonense busca alcanzar por segunda vez en su historia unas semifinales en la Copa del Rey, después de que consiguiera en la campaña 14-15, en la que eliminó al Getafe, para posteriormente caer ante el Barcelona, que le cerró el paso a la final.



El 'submarino amarillo' sigue con las bajas de Bruno Soriano, Alberto Moreno, Manu Morlanes y Pau Torres, todos ellos por lesión. Javi Calleja debe decidir si mantiene su política de dar entrada a los no habituales, algo que ya ha hecho en partidos anteriores en la Copa.



Es de prever que mantenga la rotación en la portería y de entrada a Andrés Fernández, así como la alineación de Quintillá, que se perdió por sanción el último partido de Liga ante el Osasuna. En la medular podría entrar Zambio Anguissa, mientras que en ataque la novedad será la presencia de Samu Chukwueze y Ontiveros.