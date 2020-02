Bambones, Burlonas y Trapaseros, los mejores para el jurado paralelo

El jurado paralelo de Radio Club Tenerife ofrece su visión nada más acabar cada una de las fases. De la primera destacan especialmente a Bambones y Burlonas, aunque coinciden en que la primera noche defraudó las altas expectativas. A tenor de sus valoraciones, queda la sensación de que ya han pasado por las tarimas del Recinto Ferial algunas de las murgas que el viernes repetirán presencia en la gran final.

Mery Gorostiza, jurado del concurso en 2019

BAMBONES (8.75) : Llegó Bambones y mandó parar. Inmensos en voces y magistrales en letras. Basta oír los primeros acordes de su pasacalles para que se nos erice la piel. Primer tema 100% factoría Bambones perfectamente hilado y cantado de manera impecable. ¿El segundo? Con ustedes el premio Criticon 2020 !y brinca!

BURLONAS (8,5): Nos hacen soñar en Febrero con solo pisar el escenario.En voces se superan año tras año.Primer tema crítico,bien hilado y cantado con ganas ¿candidato a Criticon?.Confirman que son una murga con mayúsculas y firmes candidatas no solo a estar en la final sino a picar premio.Nos vemos el viernes.

TRAPASEROS (6,5): Derrochan energía y fuerza en las voces en un primer tema que se va diluyendo poco a poco y pierde fuelle según pasan los minutos. A ratos cuesta entenderlos. Mejoría en el segundo tema:buena idea la del telón aunque van de más a menos. Los cambios no siempre son una buena idea. Han tenido años mejores.

EL RESTO: Klandestinas (5,5) a pesar de no tener el gran número de componentes de otras murgas, suenan bastante afinadas aunque a ratos cuesta seguirlas. El segundo tema: ¿Murgueros cantando sobre problemas de murgueros? No más,por favor. Diabólicas (4,5) presenta mejoría notable en voces aunque falta seguridad al cantar. Había partes complicadas de entender y francamente gritadas. La Traviata (5,25) parecía haberse reencontrado el año pasado, pero se echó en falta garra y no fue su mejor noche, así que se complican el pase a final. Marchilongas (5) tiene mérito actuar a las dosd e la madrugada y después de Bambones. Algo desinfladas. Triqui Traques (3,75) atropellados en su primera tema y apuesta por el humor en el segundo, pero mejoran.

Dani Ossorio, componente de Bambones (2010-2016)

BAMBONES (9): Dos temas marca de la casa. Actuación redonda que recuerda a sus mejores fases. Su carta de despedida a CC ejemplo de ironía y crítica murguera. Son un espectáculo.

BURLONAS (8,5): Son varios los años subidas en un ascensor que las está llevando cada vez mas alto, acompañadas de crítica y buenas letras. Dos temas muy buenos, bien cantados y con una fuerza descomunal. El viernes más y seguro que mejor.

TRAPASEROS (6): Buenas e ingeniosas ideas tanto el primer tema jugando con diferentes siglas, como el telón. Una pena que los excesivos contra cantos taparan alguna que otra frase que no los dejaron brillar, pese a tener dos buenas canciones.

EL RESTO: La Traviata (6) con dos hilos conductores diferentes cantaron a distintos temas sensibles, tocando la fibra. Musicalmente hubo momentos en los que no llegaron a conectar del todo. Bonito canto a la unidad murguera al final del segundo tema. Diabólicas (5,5) ofrecieron buenos temas y arreglos musicales sensacionales. En su tercer año, notable mejoría. Triquis (5,5) no lograron enganchar al público con su canto al medio ambiente. Con su versión de Pablo Escobar coquetean con el humor y por momentos consiguen sacarle mas de una sonrisa al Recinto. Klandestinas (5,5) ofrecen un primer tema que terminó con un gran golpe de efecto. A partir de ahí la actuación fue hacia arriba. Y de Marchilongas (5) la mejor noticia su vuelta. La actuación de menos a más, con una gran mejoría musical.

Alberto Justo, director del equipo de Los Mamelones y componente de Los Mamelucos hasta 2019

BURLONAS (9): de principio a fin, para quitarse el sombrero. Se agradece que canten esas letras tan ricas en contenido. Final apoteosico . Entre las ocho del viernes y con nota.

BAMBONES (8): El primero mejor que el segundo. Se nota que dejaron lo mejor para la final, y se esperará mucho de ellos el viernes.

TRAPASEROS (7,5): Tuvieron en el final de las siglas su punto álgido de su actuación. Han subido el nivel de la fase.

EL RESTO: La Traviata tocó la fibra con los personajes del Carnaval pero les falto afinación; Diabólicas gustó por su gran mejoría musical con un segundo tema mejor que el primero; Triquis mejora musicalmente aunque echo de menos el humor de sus mejores años; Klandestinas estuvieron correctas de voces pero no sé si les dará este para pasar a final y para el Carnaval fue una muy feliz noticia este regreso de Las Marchilongas. Felicidades.

Jorge González, periodista de Metrópolis Comunicación

BURLONAS (7,5) Nunca me gustaron los piques entre murgas, fuera de eso, el concurso comenzó con ellas. Un final de segundo tema digno de final. Lo mejor es todavía quedar por ver lo que guardan para el viernes.

BAMBONES (7,25) Flojo primer tema y me dejaron con las ganas en un segundo que prometía y solo fue gracioso. Esperaba muchísimo más de ellos. En músicas son los mejores.

KLANDESTINAS (7) Obviando las voces, no pararon de gritar, y de nuevo el pique con otras murgas, dos buenos temas que las meten en la pomada por entrar en la final. Eso sí, si critican que hay que hacer "cosas" para pasar, no se rapen la cabeza...

LOS TRAPASEROS (6,5) Más flojos que otros años, costaba entenderlos por momentos, sobre todo en el segundo tema. Mucho contenido en ambos, pero sin lograr llegar con fuerza.

LA TRAVIATA (6,5) Buen primero, recordando a La Traviata de siempre. En el segundo bajaron el listón y no conectaron con el publico hasta el final, donde cantaban a todas las murgas.

EL RESTO: Diabólicas (5,5) presentaron mujeres usando el término feminazi...buenas ideas en un primera en el que faltó la fuerza del segundo. Paso adelante en voces. Triquis (5,25) y su humor no regresa, solo algún golpe bueno dentro del tema. Con la crítica, demasiado espesos. Mucho bulto y pocas voces. Y Marchilongas (5), ¡qué bueno que volvieron! Sus ganas descontrolaron sus voces y dejaron en segundo plano la dura crítica de sus temas.