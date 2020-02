Alfonso Cabello vuelve a reinar en la prueba de 1 kilómetro en la categoría C5

Alfonso Cabello logró sumar un nuevo Campeonato del Mundo a su palmarés al alzarse con la victoria en el mundial, celebrado en esta ocasión en la ciudad canadiense de Milton. El ciclista cordobés partía una vez más como el máximo favorito para marcar el mejor crono en su especialidad y no defraudó las expectativas dominando de forma contundente la prueba que es su especialidad, 1 Km en la categoría C5.

Con esta nueva medalla de oro vuelve a encadenar tres años consecutivos demostrando su supe-rioridad y se convierte en el mejor ciclista de su categoría de todos los tiempo, tal y como demues-tra un palmarés acumulado que cuanto menos, resulta impactante. El título ganado en Milton se suma a los cinco que atesora en anteriores participaciones en el Campeonato del Mundo.

Las tres primeras medallas de oro las obtuvo de manera consecutiva en 2014 (México), 2015 (Holanda) y 2016 (Italia). Solo estuvo fuera del podio en 2017 debido a una lesión que le impidió acudir a Esta-dos Unidos para defender su liderazgo, que retomó en 2018 con un oro en Appeldorn (Holanda), en Río de Janeiro 2019 (Brasil) y ahora en Milton 2020 (Canadá). “Me he sentido muy cómo durante toda la prueba y estoy muy contento con esta nueva victoria por muchos motivos.

No solo porque es la recompensa al esfuerzo y el trabajo bien hecho durante los últimos meses, sino también porque me deja buenas sensaciones de cara a los próximos Juegos Paralímpicos, sin duda el hito más importante que tengo fijado en mi mente desde hace cuatro años. Ahora toca disfrutar de este triunfo, del que estoy muy orgulloso, pero no perder de vista el reto de este verano y seguir trabajando muy duro para lograrlo”, declaró el ciclista cordobés, que también quiso agradecer su apoyo a las personas de su entorno que le han ayudado a lograr este triunfo.

El podio se completó con el estadounidense Christopher Murphy (2ª posición), que marcó un tiempo de 1:05. 259 y el francés Dorlan Foulon terminando en tercera posición con 1:05.682.Cabello, que actualmente cuenta con el apoyo de marcas como Liberty Seguros, Rotor, Infisport y UCAM, descansara ahora unos días para volver a su preparación de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio lo antes posible