Richard Barral analizó el mercado de fichajes del Deportivo. Tras el vertiginoso cierre del pasado viernes, la ventana invernal se clausuró con siete fichajes y seis salidas. Barral asegura que, a pesar de todo, el club no ha gastado ni la mitad de los dos millones de euros de aumento del tope salarial generado con el préstamo de Abanca. "Fue un auténtico maratón", define Barral los frenéticos días de mercado.

"El mercado de enero no ofrece muchas alternativas. Dentro de esto hemos podido equilibrar el equipo en lo que le faltaba y estoy bastante contento. Además los fichajes están aportando", comentó ante los medios. En una comparecencia que superó los cuarenta minutos, Richard habló de las caras nuevas. Tiene grandes expectativas puestas en Keko Gontán, que "fue un gran fichaje de última hora y un especialista en banda derecha". Explica también que el fichaje de Jovanovic fue algo de lo que se encargó el Levante . El salario del balcánico supone para el club el mismo que tenía Koke Vegas.

Pablo Insua y Celso Borges

Una de las trabas que podria haber tenido el Dépor estaba en su mala situación. "Hemos tenido la suerte de encontrar jugadores que se han comprometido con nosotros. El Deportivo es todavía una marca que atrae. La unión que se está viendo ha sido un plus y tuvimos que hacer todos un poco de comerciales", afirma el asesor del consejo en el área deportiva.

Sobre Pablo Insua y Celso Borges, se lamenta Barral de no haber logrado la llegada del de Arzúa ni del Tico: "El Huesca no consiguió otro central. Y con Celso había acuerdo con club y jugador desde hace tiempo, pero cambio de entrenador y contó con él y fue el entrenador el que no le dejó salir".

Nueva etapa en el Dépor

Richard Barral regresó al club coruñés después de dos años . Asegura que se reunirá con Vidal para establecer su nuevo cargo. "No se puede mirar atrás. Vuelvo con la misma ilusión. Fernando y este consejo me han llamado y a partir de ahora estaré a su disposición", sostiene.

Objetivo: la permanencia

Hay quien en A Coruña mira más allá de la salvación del equipo. La permanencia es algo a lo que según Barral hay que aspirar. Otras aspiraciones serían un perjudiciales ahora mismo. "Mirar hacia el playoff sería un error. El único objetivo es la permanencia. Antes de tiempo sería una locura. Tendremos rachas negativas sin ninguna duda", explica.

Especialmente molesto se mostró Barral cuando se le preguntaba por las quejas de Carmelo del Pozo sobre las amortizaciones que tuvo que afrontar derivadas del pago de jugadores de su época anterior. "El problema del Deportivo no son las amortizaciones. Solo hay que ver dónde están todos ahora (Carles Gil, Guilherme, Sidnei)", zanjó Richard.

De los jugadores fichados tienen contrato con el club en caso de permanencia para el próximo año Keko, Uche, Sabin Merino y Beauveau. Deja caer Barral que Hugo Vallejo podría continuar su formación también en A Coruña y anunció batalla para retener a Emre Çolak. "Me gustaría contar con él para la próxima temporada . Pero no es fácil. Pelearemos por él", finaliza.