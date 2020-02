Paralizados los despidos y cambios en las condiciones laborales en Isidro 1952

El ERE en Isidro l952, la antigua Isidro de la Cal, se ha paralizado. Los 136 despidos y los cambios en las condiciones laborales previstos por el propietario de la empresa coruñesa no se efectuarán, al menos hasta que el administrador concursal nombrado por el Juzgado tome una decisión. Eso sí, los trabajadores siguen sin cobrar. No han percibido el sueldo de la mitad de noviembre ni de los meses de diciembre y enero.

"Onte nos comunicaron que tanto o ERE coma os cambios dos traballadores non van para adiente, agora estamos á espera do que vaia a facer o administrador único, eles agora xa non poden nin mandar cartas de despido, nin modificar as condicións dos traballadores. O que pasa e que aínda non está cobrando a xente, os traballadores non van a notar nada, mentres non cobren", reconoce Olga Rodríguez, presidenta del comité de empresa.

La representación sindical está a la espera de ser recibida por el Administrador. También la Xunta de Galicia.

En María Pita, el BNG llevará a pleno la situación de la empresa

Los nacionalistas pedirán mediante una moción que se consignen los recursos públicos que permitan garantizar la continuidad de las piscifactorías y la nave ubicada en el polígono del Espíritu Santo y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Francisco Jorquera, portavoz del Bloque en el Concello herculino, resonsabiliza a la Xunta: "Tratase dunha empresa punteira en moitos aspectos, que está nunha situación muy crítica por mor dunha nefasta xestión empresarial. Esta empresa percibiu 23 millóns de axudas públicas, a política da Xunta de Galicia non pode destinar axuda pública ás empresas sen tutelar o seu destino."

La formación nacionalista insta al gobierno local a que se dirija a la Xunta de Galicia para que tome cartas en el asunto.

El BNG incide en el concurso de acreedores en el que está inmersa la que fuera empresa emblemática dentro del ámbito de las industrias del mar en el puerto de A Coruña.Según el comité de empresa, Isidro l952 ha recibido en los dos últimos años ayudas públicas, canalizadas básicamente a través del IGAPE, por un montante de unos 20 millones de euros.