Las limpiadoras del edificio de Hacienda en Jaén convocan movilizaciones

Las limpiadoras de las oficinas de la Agencia Tributaria realizarán concentraciones tras quedarse, casi sin previo aviso, sin trabajo. Recordamos que, tal como ya contaba este lunes Radio Jaén, las trabajadoras de las agencias tributarias de la provincia dependientes de la empresa Tempo fueron avisadas por carta el pasado jueves de que al día siguiente era su último día de trabajo. Esto era debido al cumplimiento del contrato con la citada empresa. Existe una preocupación mayúscula entre la plantilla donde hay limpiadoras que llevan más de 20 años prestando sus servicios en Hacienda.

Dolores Jiménez, secretaria de Acción Sindical de Construcción y Servicios de CCOO, ha anunciado este martes que convocarán concentraciones para hacerse oír por lo que consideran un atropello laboral hacia estas trabajadoras. En asamblea celebrada hoy se ha decidido realizar concentraciones el 12, 13, 14 y 15 de febrero. Se harán, alternativamente, en Subdelegación del Gobierno y Delegación de Hacienda.

Jiménez pide coherencia. "Si ellos quieren pueden coger y negociar, o hacerlo con carácter de urgencia o un contrato menor, para hacerse cargo de estas trabajadoras. Y posteriormente ya saldrá a licitación y será adjudicataria las empresas que se presenten", ha dicho.

La licitación para una nueva empresa, según indicaba Dolores Jiménez, podría prolongarse durante unos tres meses. Ahora mismo, parece ser, el servicio de limpieza no se está cubriendo. Por ello exige una reunión urgente con la subdelegada del gobierno.

"De hecho, yo pedí en octubre reunión cuando empezaron los problemas de impagos a las trabajadoras y se me negó. La solicité verbalmente, y me dijeron que con ellos no iba, las agencias no tienen nada que ver y que esto era un problema de institutos. Han pasado los meses y ahora nos encontramos con esta situación", ha explicado Jiménez.

Tempo les adeuda aun las tres últimas nóminas, además de la extra de navidad a las aproximadamente 25 trabajadoras de la plantilla. Dolores Jiménez exige la subrogación de todas las trabajadoras.