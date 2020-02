Y para comenzar segundo contra tercero

Vuelve la Liga Asobal y lo hace en uno de los escenarios con más sabor del balonmano nacional: el Polideportivo Artaleku. Este miércoles ,a partir de las 19”00 horas, el CD Bidasoa y el ABANCA Ademar lucharán por la segunda posición del campeonato que de momento es para el equipo leonés con dos puntos de diferencia

Hasta la fecha el equipo irundarra es el único junto al FC Barcelona que puede presumir de haber ganado al ABANCA Ademar en lo que va de temporada. Fue en el primer partido de liga y por un contundente 27-33 pero las cosas han cambiado de una manera sustancial en el equipo que dirige Manolo Cadenas.

Tras el parón propiciado por el Europeo de nuevo hay que mirar a la enfermería. Gonzalo Carou será baja por una lesión en el hombro y Acacio aunque está ya prácticamente recuperado no entrará en la convocatoria ni en este partido ni en el del próximo domingo en la Copa EHF contra el Nantes. La buena noticia la protagoniza Pedro Martínez que trabaja con normalidad y que será uno de los encargados de dirigir el juego de ataque desde su puesto de central.

Jacobo Cuétara, técnico del CD Bidasoa, también tendrá una baja muy sensible de cara al partido la del central Jon Azkue que con un esguince en los ligamentos de la rodilla no estará. Por el contrario el partido contra el ABANCA Ademar servirá ver el debut con la camiseta amarilla del lateral Donat Bartok, hijo del ex jugador del Ademar Saba Bartok y por el que también estaba interesado Manolo Cadenas. Cuestiones económicos han decantado la balanza del lado guipuzcoano.

CD BIDASOA: Xoan Ledó, Odriozola, Esteban Salinas, Zabala, Rodrigo Salinas, Leo Renaud, Rudi Seri

ABANCA ADEMAR: Slavic, Mario López, Jaime Fernández, Rubén Marchan, Pedro Martínez, David Rodríguiez, Mosic

PABELLÓN POLIDEPORTIVO ARTALEKU: Miércoles 19”00